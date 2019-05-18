مسلسل Game of Thrones : كم ستدفع HBO لإعادة إنتاج الموسم الثامن الكارثي؟

نظرًا لأن المشتركين في شبكة HBO التليفزيونية قد تجرعوا خيبة الأمل بعد مشاهدة آخر حلقة في حطام الموسم الأخير من مسلسل ” لعبة العروش ” Game of Thrones ، فقد أصبح من الواضح أن الهاجس الذي كان يراود المعجبين المفتونين بالمسلسل منذ نهاية الموسم السادس ، قد تحقق بالفعل ! – فقد نفد رصيد الكُتاب من الأفكار !

إن الموسم الثامن من هذه السلسلة الدرامية الشهيرة مروع لدرجة أن أكثر من 600 ألف من المعجبين المولعين بالمسلسل ( و العدد في ازدياد ) قد قاموا بالتوقيع على عريضة في موقع Change.org للمطالبة بأن تقوم شبكة HBO التلفزيونية بإعادة إنتاج الموسم الثامن بالكامل .

ولكن كم سيكلف ذلك ؟

[ كن حذراً ، هناك الكثير من الأحداث سوف تحرق الآن . ]

ممثلو لعبة العروش ، لا تقلقوا ، إنها ليست غلطتكم . | المصدر : Reddit . تم تحرير الصورة بواسطة CCN .

أولاً ، دعونا نعيد النظر في الأخطاء التي حدثت . .

بدلاً من كتابة موسم نهائي يليق بالشخصيات الغنية التي عرفناها و أحببناها في المواسم السبعة السابقة من السلسلة الدرامية الأشهر لشبكة HBO التلفزيونية ، قاد القائمون على كتابة مسلسل Game of Thrones – “ديفيد بنوف” David Benioff و “دي بي ويس” D.B. Weiss – الأحداث نحو خاتمة كارثية جعلت بطلة العمل الرئيسية “كيت هارينجتون” Kit Harrington تصرح بحرية بأن الخاتمة كانت مخيبة للآمال ، كما أن باقي نجوم هذا العمل الفني يبدو أنه أيضاً يراودهم نفس الشعور إلى حد كبير ، و يتضح هذا في الفيديو الذي مدته ثلاث دقائق أدناه .

هوني عليكي يا “كيت” ، نحن لا نلومك أنت ؛ في الواقع ، نحن نقف إلى جانبكِ . إنه خطأ كتاب العمل الذين يستحقون اللوم على ذلك .

إذاً على افتراض أن شبكة HBO المنتجة للمسلسل قد رأت العريضة الموقعة من قبل المعجبين – و التي تطالب بإعادة إنتاج الموسم الثامن مرة أخرى – و قرروا الإستجابة إليها فعليًا ، فكم ستكلف عملية إعادة إنتاج هذه الإثارة و الشخصيات المعقدة و المؤامرات التي اعتدنا عليها و حبناها ؟

150 مليون دولار أمريكي !

وفقًا لصحيفة Daily Telegraph ، أنفقت شركة HBO مبلغًا ضخمًا قدره 15 مليون دولار أمريكي لكل حلقة في الموسم الثامن على ميزانية إجمالية قدرها 90 مليون دولار أمريكي . و من أجل إعادة إنتاج الموسم الثامن بالطريقة الصحيحة ، ربما يحتاج الكتاب إلى تمديد الموسم إلى 10 حلقات ، لذلك من خلال الأرقام السابقة ، فنحن نتحدث ببساطة عن 150 مليون دولار أمريكي ، أو نحو ذلك ، للبدء من جديد .

دعونا نقوم بذلك .

إن عشر حلقات ستكون أمراً مثالياً .

في المرة الأخيرة التي شهدنا فيها موسمًا يتكون من 10 حلقات ( الموسم 6 ) ، وصلنا إلى “عروش الذروة” ، مع ظهور Battle of the Bastards .

إن عشر حلقات سوف تمنح شركة HBO و الكتاب الجدد للمسلسل ( لا أعتقد أننا سندعو “ديفيد بنوف” و “دي بي ويس” مرة أخرى ، و علاوة على ذلك ، سوف يكونوا مشغولين كثيراً بتخريب “حرب النجوم” ) المزيد من الوقت للعب خلال 170 دقيقة إضافية ، تزيد عن مدة الموسم الثامن التي بلغت 430 دقيقة و التي نأمل أن تجد طريقها إلى سلة المهملات في هوليوود .

مع هذا القدر الكبير من الوقت و ميزانية CGI المتضخمة ، يمكن لـ “جون” أن يعطي ذئبه Ghost وداعًا مناسبًا ، بدلاً من هذا الفراق المخزي :

لقد أرجع مخرج آخر حلقة من مسلسل لعبة العروش ، وداع “جون” الذي لا يليق بـ Ghost عند مغادرة Winterfell ، إلى الميزانية .

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و في تغريدة لـ “سابرينا” Sabrina على حسابها الخاص في موقع تويتر ، قالت :

” إن “جون” يشاهد تنين CGI يدمر مدينة بأكملها بالتفصيل ، بينما يتم إخبارك أنه لم يكن في الميزانية بالنسبة له أن يلاطف Ghost . “

يمكن لـ HBO أن تجلب تكتيكيين و استراتيجيين عسكريين متكاملين لشرح كيفية عمل الحصار و المعارك في فترة العصور الوسطى .

على سبيل المثال ، إذا كنت تقوم بحراسة مدينتك ضد جحافل Unsullied و Northmen و Dothraki ( ألم يموتوا جميعًا في الحلقة 3 ؟ ) ، فقد يكون من الجيد الاحتفاظ بالـ 20,000 من جنود Golden Company داخل أسوار المدينة .

HBO يمكنها إصلاح الكثير من الأخطاء مع موسم ذي 10 حلقات . | المصدر : Reddit عبر u / ALIGATON

هذا لم يتحول بشكل جيد .

نشر “بالاف جوجوي” Pallav Gogoi تغريدة له على حسابه الخاص في موقع تويتر ، قال فيها :

” إياك أن تكون مثله أبداً ، لقد أصبح “هاري سترايكلاند” HarryStrickland من الـ Golden Company – في الموسم الثامن ، الحلقة 5 – أفضل مادة “ميم” meme ( يستخدم للسخرية ) في القرن . “

كان بإمكانهم استئجار عدد قليل من المساعدين الإضافيين للتأكد من عدم ترك أكواب القهوة ملقاة في مكان التصوير .

كانت “ماريا رودي” Maria Roddy قد نشرت تغريدة لها على حسابها الخاص في موقع تويتر ، قالت فيها :

” تخيل أن شركة HBO قد أنفقت الملايين على كل حلقة ثم يتم تحطيم كل هذا من قبل كوب واحد من القهوة . أعتقد أن “داني” Dany لا توجد لديه فكرة عن الكؤوس القابلة لإعادة الإستخدام . “

يمكن للملكة Cersei – التي تعد تجسيدًا للشر المطلق في المواسم السبعة الماضية – أن تحصل على عدد إضافي قليل من المشاهد و شخصية أكثر إقناعًا ، بدلاً من التحديق من نافذة و التلويح بإصبع القدم ناحية Cleganebowl .

ماذا حدث لأسد Lannister ؟ | المصدر : Reddit

لذلك ، إليكم ما لدينا . يمكن لـ HBO أن تدفع و تكلف المزيد من الأموال و تعيد إنتاج الموسم الثامن ، و نحن نعدها بأننا سنقوم بالدفع مقابل الإشتراك هذه المرة :

HBO ، إذا تعلمت الدرس ، فنحن نعدك بأن نتعلم نحن أيضاً درسنا .. | المصدر : Reddit

ما الذي ينبغي على شركة HBO أن تغيره إذا قامت بإعادة إصدار الموسم الثامن من مسلسل Game of Thrones ؟

عزيزي القاريء ، بإمكانك القيام بوضع تعليقك أو طرح أسئلتك ، بالقسم الخاص بالتعليقات أدناه . .

المصدر : CCN

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