تعرف على تفاصيل إدراج عملة منصة Bitfinex ورمزها $LEO الأسبوع القادم

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أعلنت منصة Bitfinex عن انطلاق التداول للعملة الرقمية الخاصة بها ورمزها (LEO) في المنصة يوم الأثنين المقبل الموافق 20 مايو.
كما كشفت في الإعلان الرسمي أن التداول سيكون مقابل عملة البيتكوين (BTC) و عملة الدولار الرقمي (USDT) و عملة الدولار الأمريكي (USD) و عملة الايثيريوم (ETH) و عملة إيوس (EOS).
يجدر بالإشارة إلى أننا قمنا في الخليج 365 بنشر خبر سابق, بأن منصة Bitfinex نجحت في جمع مليار دولار في عملية البيع الخاص من قبل كبار المستثمرين.
علما بأن المنصة بدأت بالتخطيط لإصدار عملتها الرقمية (LEO) وإطلاق ورقة العمل الرسمية وذلك لتغطية العجز المالي والذي يبلغ 850 مليون دولار علما بأنها مجمدة حالياً في العديد من الحسابات التي تسيطر عليها شركة Crypto Capitl.
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وزعم المدعي العام في نيويورك أن منصة Bitfinex قامت ببعض التلاعبات واقترضت أموالاً من شركة التيثر, الشركة خلف الدولار الرقمي (USDT), للتستر على العجز المالي.
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متخصص في التسويق الالكتروني ومؤسس مجموعة الخليج 365 ومستشار في منصة Upex و منصة BitMart و مشروع MenaPay
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب بيتكوين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.