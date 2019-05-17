منصة بينانس تبدأ بالتحضير لإطلاق منصة للتداول بالهامش والرافعة المالية

تحضر بينانس التي تعد واحدة من أكبر منصات تداول في العالم للكشف عن منصة خاصة للتداول بالهامش والرافعة المالية وتوفيرها بمقايضات دائمة.

الأمر الذي من شأنه إعلان المنافسة والمواجهة المباشرة مع منصة BitMEX, التي تعد واحدة من أكبر المنصات في مجال توفير تداول العملات الرقمية بالرافعة المالية.

وتعد منصة BitMEx من اخترعت طريقة التوفير الدائم للتداول بالهامش في عالم الكريبتو والعملات الرقمية وكانت تربح منهم بالملايين لإنفردها بالمجال.

إلا أنها في العديد من الأحيان تواجه التحميل الزائد وكثرة الطلبات وعدم القدرة على معالجة كل الطلبات الواردة ما يوقف بعضها الأمر الذي يثير حفيظة المستخدمين.

منصة بينانس لا تريد ترك كل الكعة لمنصة BitMEX وتريد منافستها بالتحضير لمنصة تداول بالهامش والرافعة المالية لمستخدميها.

حيث دارت العديد من الأخبار حول تحضير بينانس لبناء منصة متخصصة في هذا الشأن، ولم تكشف عن كثير من التفاصيل.

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جاء في تصريح لكل من الرئيس التنفيذي لشركة Bitsian ومدير مكتبها التقني بأن بينانس تقوم ببناء منصة للتداول بالرافعة المالية وتطمح أن تصبح المنصة الأكثر شعبية في آسيا كمرحلة أولى.

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مثلما أخبرنا تعد كل من OKEx و BitMEX هما المنصتان الأكبر في توفير التداول بالرافعة المالية الآن بحجم تداول 2.1 مليار دولار يوميا.

تعتمد بينانس على شعبيتها وما تملكه من شريحة عريضة للمستخدمين في محاولة اقتحام سوق المشتقات الذي يعرف نموا متصاعدا.

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صانع محتوى | مختص في التسويق عن طريقه.

مهتم بالعملات الرقمية المشفرة وبتقنية البلوكشين أؤمن بأنها يوما ما ستكون لها الكلمة الأعلى في اقتصاد الغد.