تعد التصحيحات في سوق كريبتو كرنسي جزءًا طبيعيًا من تحركات الاسهار في السوق حتي نعرف الى اين يتجه سوق كريبتو كرنسي ، لذلك يجب ألا نتفاجأ عند حدوث التصحيح. كان المحللون والتجار يتوقعون هذا طوال الأسبوع الصاعد للعملات المشفرة الذي شهد اعلى ارتفاع في اجمالي السوق في سنة 2019 ، و الان سوق كريبتو كرنسي بدأ في التصحيح مع خسرانه اكثر من 30 مليار دولار.

سوق كريبتو كرنسي بدأ في التصحيح و يخسر اكثر من 30 مليار دولار

انخفض إجمالي القيمة السوقية بأكثر من 30 مليار دولار في غضون 24 ساعة مع حدوث عمليات جني أرباح كبيرة من الأصول المشفرة المتادولة التي كانت مشتعلة طوال الأسبوع. من أعلى مستوى في عام 2019 بقيمة 264 مليار دولار ، انخفضت القيمة السوقية ل العملات المشفرة أمس إلى 230 مليار دولار و اليوم حيث تخلت العملات المشفرة عن رقمين. ومع ذلك ، كان الانخفاض متوقعًا ، وما زالت سوق كريبتو كرنسي مرتفع بنسبة تزيد عن 33 في المائة منذ بداية الشهر.

تضاعف سعر البيتكوين منذ بداية شهر أبريل ، لذلك فإن التراجع صحي ويحتاج فعليًا إلى ذلك. خلال الساعات القليلة الماضية ، سعر بيتكوين خسر اكثر من 10 في المائة ، أو ألف دولار ، ليعود السعر الى ما يقل قليلاً عن 7200 دولار. حدث الانخفاض الحاد خلال جلسة التداول الآسيوية صباح اليوم التالي ليوم واحد حيث تداول بيتكوين أقل من 8000 دولار.

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يتجه متداولو Crypto والمحللون الآن إلى الرسوم البيانية للبحث عن مستويات الدعم التي ستمثل مناطق شراء جديدة. لاحظ المتادول Josh Rager هبوط هيمنة Bitcoin مع ارتفاع سعر العملات البديلة يوم أمس.

في وقت كتابة هذا التقرير ، بلغت نسبة هيمنة عملة بيتكوين الى 56.3% في المائة ، وكانت قد بلغت ذروتها عند حوالي 60 في المائة في وقت سابق من هذا الأسبوع ، وهو أعلى مستوى في سبعة عشر شهرًا. وأضاف راجر أن فجوة العقود الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية قد تم سدها الآن وأن بيتكوين قد وصل إلى مستوى دعمه الهابط.