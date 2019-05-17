الشركات العالمية الكبرى تختار شبكة الايثيريوم لمنتجاتها… تعرف على أهم 3 شركات

أن تحل عملة رقمية المرتبة الثانية بعد البيتكوين وتحافظ على ذلك لمدة طويلة بالرغم من المنافسة الشرسة ليس بالأمر السهل ويتطلب أن تقدم تكنولوجيا تستحق ذلك.

نتحدث هنا عن عملة الايثيريوم (ETH) التي تعد ثاني أكبر عملة بعد البيتكوين من حيث القيمة السوقية الاجمالية.

وذلك بفضل مشروعها المبني بالكامل على تقنية البلوكشين ويقدم حلول وإمكانية استقبال مشاريع وتطبيقات لامركزية علىها.

أصبحت الايثيريوم ملاذ الشركات التي تبحث عن خيار شائع وعملي لإقامة مشاريعها.

حيث وفقا لقائمة فوربس فإن 50 شركة تدمج تقنية البلوكشين ضمن عملياتها، 32 منها أختارت شبكة الايثيريوم لتحقيق ذلك.

بذلك فإن الايثيريوم تمتلك الحصة الأسد في تطوير أعمال الشركات التي تود دمج تقنية البلوكشين أكثر في عملها.

من بين 32 شركة عالمية التي اختارت الايثريوم، انتقينا منها ثلاثة هم كالتالي:

1- JP Morgan واستخدام الايثيريوم لإطلاق عملتها الرقمية

تفيد بعض المصادر الإخبارية بأن JP Morgan تخطط لإطلاق عملتها الرقمية منذ شهر فبراير الماضي.

حيث تعمل JP Morgan مع بعض المؤسسات والشركات الأخرى لتطوير عملة رقمية للتعامل الفوري فيما بينها.

حيث أن الطريقة التقليدية التي تعمل بها JP Morgan عرضة للهجومات السيبرانية وعرضة للاحتيال.

ما يعني العمل على توفير بديل عملي وآمن من خلال توفير عملة رقمية مشفرة مبنية على الايثريوم تحمل تسمية “JPM Coin”

وتقوم JP Morgan بتوسيع هذه المبادرة مع أكثر من 220 بنك في جميع أنحاء العالم من خلال استخدام هذه التقنية الجديدة والتي من شأنها التوسع أكثر مستقبلا.

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2- أمازون تختار الايثيريوم

أمازون تعمل على تحديث خدماتها ومنتجاتها بالاعتماد على تقنية البلوكشين حيث قررت تحديث مجموعة خدماتها (AWS) بتقنية الايثيريوم.

الخدمات الجديدة المقدمة من امازون والمعتمدة على تقنية الايثريوم تهدف من خلالها أمازون لمساعدة الشركات على تطوير آليات عملها بالاعتماد على تقنيات لامركزية تسمح لها بتشغيل معاملاتها بشكل أفضل.

سبق وتطرقنا في موضوع مفصل حول: لماذا اختار عملاق التجارة الإلكترونية “امازون” استخدام شبكة الايثيريوم؟

3- Microsoft Azure مبني على الايثيريوم

خدمة Microsoft Azure واحدة من الخدمات الرائدة في التخزين السحابي على المستوى العالمي قامت بتحديث خدماتها مؤخرا بالاعتماد الكامل على تقنية البلوكشين وذلك من خلال منصة الايثيريوم.

ومثلما أخبرنا فإن خدمة Microsoft Azure رائدة وتستعملها العديد من الشركات العالمية مثل شركة ستاربكس والتي ستستفيد هي الأخرى من ذلك.

هذه ثلاثة شركات ضخمة فقط من أصل العديد من الشركات العالمية الأخرى والتي أختارت جميعها منصة الايثيريوم.

وكل ذلك من شأنه التأثير الايجابي على سير مشورع الايثريوم مستقبلا وتطوره والمساعدة على التبني على نطاق واسع.

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صانع محتوى | مختص في التسويق عن طريقه.

مهتم بالعملات الرقمية المشفرة وبتقنية البلوكشين أؤمن بأنها يوما ما ستكون لها الكلمة الأعلى في اقتصاد الغد.