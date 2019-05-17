سعر البيتكوين ينخفض إلى 6400 بنسبة 18% بسبب عملية بيع كبيرة

في 17 مايو وفي خلال دقائق ، انخفض سعر البيتكوين من حوالي 7800 دولار إلى 6400 دولار في هبوط حاد من نوعه ، مسجلاً انخفاضًا غير متوقع بنسبة 18 بالمائة.

أدى الإنخفاض المفاجئ في سعر البيتكوين إلى انخفاض قيمة سوق العملات الرقمية من 257 مليار دولار إلى 225 مليار دولار ، أي بأكثر من 32 مليار دولار في أقل من 24 ساعة .

وفقًا للباحثين والمستثمرين بما في ذلك Su Zhu الرئيس التنفيذي في Three Arrows Capital ، و Eric Conner ، مطور المنتجات في Gnosis فقد انخفض سعر البيتكوين بمجرد وضع عدة آلاف من أوامر بيع البيتكوين على منصة Bitstamp.

خلال حديثه مع CCN في مقابلة حصرية ، أوضح Zhu أن المستثمرين ربما استفادوا من Bitstamp API والتي تعرض وظائف المعاملات والوصول إلى معلومات مؤشر سوق بيتكوين والذي أدى بعد ذلك إلى تصفية عقود BitMEX مع انخفاض سعر البيتكوين.

“سمعت عن بعض الأخطاء التي تقوم بها API Bitstamp حيث يتمكن الأشخاص من ملء السعر أعلى من مشترياتهم و يستخدم Zhu منتجات الرافعة المالية كعلامة سعر ، مما يؤدي إلى تصفية BitMEX.

توقع Conner أن أمر البيع على Bitstamp والذي أدى إلى تصفية عقود منصة BitMEX قد يزيد عن 2000 ، وربما حوالي 5000 BTC أي بقيمة تزيد عن 35 مليون دولار .

قام أحدهم ببيع 5000 BTC على Bitstamp ، والذي تستخدمه BitMEX بنسبة 50٪ .

بعد الإنخفاض بنسبة 18 في المائة في سعر البيتكوين ، أصبح المتداولون أكثر حذراً بشأن الإتجاه قصير الأجل للسوق حيث قال أحد المتداولين إنه يتوقع أن يستوعب السوق أوامر البيع بالنظر إلى المعنويات الإيجابية حول سوق العملات الرقمية في الأسابيع الأخيرة ولكن السوق لم يكن يتوقع عملية بيع كبيرة .

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“أكره أن أكون ذلك الشخص ، لكنني لا أرى إعادة الشراء التي كنت آمل حقًا أن أراها في BTC حتى الآن و من الناحية الموضوعية ، يبدو هذا كأنه علامة لهبوط مدوي ، وإذا كنت أبحث عن دخول طويل فأنا أريد الانتظار حتى نختبر 200 مليار دولار “.

أشار Zhu إلى أنه نظرًا لحركة الأسعار الأخيرة لعملة البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية ، فقد نتجت عن حركة ذات صلة بهيكل السوق ، ويتوقع أن يتعافى السوق بشكل سريع نسبيًا على المدى القريب .

وقال أن هذه خطوة متعلقة بهيكل السوق البحت ،ويتوقع أن يتم شراء ما تم بيعة بسرعة كبيرة .

أكد Josh Rager أيضا ، متداول في العملات الرقمية ، أن الفجوة بين إغلاق سوق العقود الآجلة في سوق العملات CME و الإرتفاع في سعر البيتكوين الأسبوع الماضي قد تم ملؤها ، مما يشير إلى وجود إتجاه إيجابي للسوق.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كان أمر بيع بعدة ملايين من الدولارات في 17 مايو سيكون بمثابة حاجز على الطريق في المدى القصير إلى المتوسط في سوق العملات الرقمية .

في الأسابيع الأخيرة ، وصل حجم البيتكوين الحقيقي عُشر الذي يقدر حجم البقعة اليومية الشرعية للعملة الرقمية المهيمنة ، إلى حوالي 1.9 مليار دولار أي بزيادة أكثر من ستة أضعاف منذ مارس و أبريل

إذا استمر حجم السوق ، فهناك إحتمال قوي بأن يستقر السوق بعد عمليات البيع ، كما اقترح تشو.

على المدى الطويل ، لا تزال احتمالات تحسن سوق العملات الرقمية إيجابية و قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة TD Ameritrade ستيفن كويرك إن أكثر من 6000 عميل من المؤسسة يقومون بالتداول وشراء العملات الرقمية .

المصدر :CCN.COM

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