الرئيس التنفيذي لمنصة Coinbase: لدينا الأن في الحساب الوصائي الائتماني مليار دولار

صرح السيد “بريان أرمسترونغ” المدير التنفيذي لمنصة Coinbase بأن الحساب الوصائي الائتماني “Coinbase Custody” لديها مليار دولار تديرها وتحت عهدتها في غضون 12 شهر فقط من الاطلاق.

التصريح أدلى به المدير التنفيذي لمنصة كوين بايس يوم الأربعاء الماضي ضمن حدث CoinDesk’s Consensus 2019، وتم طرح السؤال من طرف السيد “بول فيغنا” مدير الجلسة ومراسل جورنال وول ستريت حول مدى مشاركة المؤسسات في صناعة العملات الرقمية المشفرة.

ليجيب “بريان” بما يلي:

أطلقنا خدمة Coinbase Custody منذ 12 شهر فقط ولقد تجاوزنا مليار دولار في الحساب الوصائي الائتماني حيث سجلت 70 مؤسسة في الخدمة وتقوم بإدخال حوالي 150 مليون دولار بشكل شهري. وهذا بعتبر بالفعل ناجحا إلى حد كبير.

للعلم تعتبر خدمة Coinbase Custody ضمن الخدمات التي أعلنت عنها شركة Coinbase في وقت سابق (منذ سنة تقريبا).

الخدمة تسمح للمؤسسات والشركات التي تسعى لتداول العملات المشفرة بتوفير وسيلة آمنة لتخزين الأصول الرقمية, مع إمكانية الوصول لها وسحبها في أي وقت.

توفر الخدمة أيضا عدة خيارات أمام المؤسسات والشركات من إمكانية تحويل الأموال وتغيير الحسابات وغيرها من الخدمات الأخرى.

للدخول والمشاركة في Coinbase Custody يتطلب الأمر 10 مليون دولار كحد أدنى ورسوم إعداد الخدمة تصل لـ100 ألف دولار.

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تحدث “بريان أرمسترونغ” مضيفا بأن المؤسسات تود أن تكون حاضرة ضمن صناعة العملات المشفرة, ليس بمجرد وضع أموالها في وضع الخمول وحسب بل يريدون أن يكونو فاعلين فيها.

وأشار إلى أن البيتكوين هو العملة الأكثر طلبا من طرف المؤسسات لكن العملات المشفرة البديلة الأخرى يتزايد الطلب عليها أيضا، كما أن خدمة Coinbase Pro تواجه اقبالا ملحوظا من طرف المؤسسات، وتصل نسبة مشاركة المؤسسات فيها إلى 60% حسب ذات المتحدث.

وفي الأخير صرح “أرمسترونغ” قائلا:

“أحب أن أكون ضمن عالم يكون فيه الناس قادرين على حماية ممتلكاتهم المشفرة ويشاركون في عمليات التداول والاستثمار.”

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صانع محتوى | مختص في التسويق عن طريقه.

مهتم بالعملات الرقمية المشفرة وبتقنية البلوكشين أؤمن بأنها يوما ما ستكون لها الكلمة الأعلى في اقتصاد الغد.