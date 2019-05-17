الرئيس التنفيذي لمنصة Coinbase: لدينا الأن في الحساب الوصائي الائتماني مليار دولار

صرح السيد “بريان أرمسترونغ” المدير التنفيذي لمنصة Coinbase بأن الحساب الوصائي الائتماني “Coinbase Custody” لديها مليار دولار تديرها وتحت عهدتها في غضون 12 شهر فقط من الاطلاق.
التصريح أدلى به المدير التنفيذي لمنصة كوين بايس يوم الأربعاء الماضي ضمن حدث CoinDesk’s Consensus 2019، وتم طرح السؤال من طرف السيد “بول فيغنا” مدير الجلسة ومراسل جورنال وول ستريت حول مدى مشاركة المؤسسات في صناعة العملات الرقمية المشفرة.
ليجيب “بريان” بما يلي:
أطلقنا خدمة Coinbase Custody منذ 12 شهر فقط
ولقد تجاوزنا مليار دولار في الحساب الوصائي الائتماني
حيث سجلت 70 مؤسسة في الخدمة وتقوم بإدخال حوالي 150 مليون دولار بشكل شهري.
وهذا بعتبر بالفعل ناجحا إلى حد كبير.
للعلم تعتبر خدمة Coinbase Custody ضمن الخدمات التي أعلنت عنها شركة Coinbase في وقت سابق (منذ سنة تقريبا).
الخدمة تسمح للمؤسسات والشركات التي تسعى لتداول العملات المشفرة بتوفير وسيلة آمنة لتخزين الأصول الرقمية, مع إمكانية الوصول لها وسحبها في أي وقت.
توفر الخدمة أيضا عدة خيارات أمام المؤسسات والشركات من إمكانية تحويل الأموال وتغيير الحسابات وغيرها من الخدمات الأخرى.
للدخول والمشاركة في Coinbase Custody يتطلب الأمر 10 مليون دولار كحد أدنى ورسوم إعداد الخدمة تصل لـ100 ألف دولار.
مقالات ذات صلة
تحدث “بريان أرمسترونغ” مضيفا بأن المؤسسات تود أن تكون حاضرة ضمن صناعة العملات المشفرة, ليس بمجرد وضع أموالها في وضع الخمول وحسب بل يريدون أن يكونو فاعلين فيها.
وأشار إلى أن البيتكوين هو العملة الأكثر طلبا من طرف المؤسسات لكن العملات المشفرة البديلة الأخرى يتزايد الطلب عليها أيضا، كما أن خدمة Coinbase Pro تواجه اقبالا ملحوظا من طرف المؤسسات، وتصل نسبة مشاركة المؤسسات فيها إلى 60% حسب ذات المتحدث.
وفي الأخير صرح “أرمسترونغ” قائلا:
“أحب أن أكون ضمن عالم يكون فيه الناس قادرين على حماية ممتلكاتهم المشفرة ويشاركون في عمليات التداول والاستثمار.”
اقرأ أيضا:
منصة “باكت” تحدد الموعد الرسمي لإطلاق المنصة والسوق يتفاعل إيجابياً
أفضل 5 عملات رقمية مشفرة للاستثمار لعام 2019
صانع محتوى | مختص في التسويق عن طريقه.
مهتم بالعملات الرقمية المشفرة وبتقنية البلوكشين أؤمن بأنها يوما ما ستكون لها الكلمة الأعلى في اقتصاد الغد.
معجب بهذه:
إعجاب تحميل...
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التنفيذي لمنصة Coinbase: لدينا الأن في الحساب الوصائي الائتماني مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب بيتكوين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.