منصة BitMex تكشف عن احصائيات حول استخدام الأفراد للرافعة المالية في المنصة

كشفت منصة التداول BitMEX التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها, بأن مستخدمو الرافعة المالية في المنصة لم يستخدمو الحد الأقصى لها على المنصة والمقدر بـ 100x وفقا للبيانات تم الكشف عنها في مدونة رسمية لموقع BitMEX.

ووفقا لذات المصدر فإن البيانات تم جمعها من طرف المدير التنفيذي للمنصة ” آرثر هايس” وفريقه, للكشف حول احصائيات استخدام الرافعة المالية من خلال البيانات المجمعة تاريخيا على المنصة.

وبحسب “آرثر هايس” فإن المستخدمون والمتداولون لا يستخدمون الحد الأقصى للرافعة المالية أبدا.

إذ تشير الأرقام والبيانات أن متوسط الرافعة المالية المستخدم على عملة البيتكوين شهر مايو 2018 هو 29x على عمليات الشراء و 26x على عمليات البيع.

في الشهر الماضي كشفت الأرقام الاحصائية الخاصة باستخدام الرافعة المالية على منصة BitMEX بأن 22x استخدمت على عمليات الشراء و 30x على عمليات البيع.

وأن أكبر استخدام للرافعة المالية لم يتجاوز 54x.

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التداول باستخدام الرافعة المالية أو ما يعرف أيضا بالتداول على الهامش محفوف بالمخاطر ويتسبب في خسارة نفس مقدار الربح الممكن تحقيقه.

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لذا نجد الأرقام والبيانات أعلاه توضح حذر المستخدمين والتعامل بأرقام أقل من التي تتوفر في المنصة.

للعلم قامت العديد من منصات التداول مؤخرا باضافة ميزة التداول بالرافعة المالية.

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صانع محتوى | مختص في التسويق عن طريقه.

مهتم بالعملات الرقمية المشفرة وبتقنية البلوكشين أؤمن بأنها يوما ما ستكون لها الكلمة الأعلى في اقتصاد الغد.