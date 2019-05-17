شركة KPMG من الأربعة الكبار تحدد أفضل أربع مهارات مطلوبة لمهنة بلوكتشين

تام شمس - الجمعة 17 مايو 2019 12:53 مساءً - حددت شركة KPMG، وهي واحدة من الشركات الأربعة الكبار للتدقيق، أفضل أربع مهارات مطلوبة للمهن المتعلقة ببلوكتشين، وذلك في بيان صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف يوم ١٦ مايو.

وتقترح KPMG أن عددًا متزايدًا من الشركات ستدرس تقنية بلوكتشين هذا العام. وتقول الشركة "لن تنجح مشاريع بلوكتشين أو تتوسع دون وجود فريق متعدد الأوجه يتجاوز التقنيين"، وبالتالي لزم تحديد المهارات الرئيسية الأربع الضرورية للمهن في هذه الصناعة.

كما تقول KPMG أن النشر الناجح لتقنية بلوكتشين يعتمد على المحترفين الذين يتمتعون بمحو الأمية التكنولوجية وفطنة العمل.

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ويتطلب هذا الأخير فهمًا عميقًا للعمليات المحددة في الأعمال، وهو أمر ضروري عند تطوير وتحديد حالة استخدام مطلوبة بشدة وتقديم مقترح قيمة للمشروعات.

وتكمن أهمية محو الأمية التكنولوجية في فهم الكيفية التي تعمل بها بلوكتشين في الواقع. حيث قالت KPMG إنه من المهم أن يتم استيعاب كيفية تطبيق تلك المعرفة على حالة استخدام محددة.

وتقترح KPMG أن يكون للمهنيين في هذا المجال مهارات تحليل البيانات من أجل فهم وتطبيق البيانات المستمدة من بلوكتشين، بالإضافة إلى "عقلية المخترقين"، والتي تتطلب من الفرق أن تكون منفتحة وقادرة على استكشاف وتجربة "اختراق المشكلة" "من وجهات نظر متعددة.