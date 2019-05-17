تقرير: كوين بيز تتفاوض على شراء أعمال حفظ بيتكوين من زابو

تام شمس - الجمعة 17 مايو 2019 12:53 مساءً -

أفادت التقارير أن بورصة كوين بيز الأمريكية الرائدة تتفاوض على شراء أعمال حفظ بيتكوين (BTC) من مزود محفظة العملات المشفرة زابو، وذلك حسبما أفاد موقع الأخبار الذي يركز على التكنولوجيا "ذا بلوك" يوم ١٦ مايو.

وقد صرّحت مصادر مطلعة على الأمر لذا بلوك أن كوين بيز تتنافس مع جناح العملة الرقمية لشركة فيديليتي للخدمات المالية الأمريكية، وهو فيديليتي ديجيتال أسيتس، للحصول على زابو على مدار الأسابيع القليلة الماضية لتعزيز أعمالها في مجال الحفظ.

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وبعد إغلاق الصفقة، ستدفع كوين بيز حوالي ٥٠ مليون دولار نقدًا إلى زابو، مع ربح الوحدات للبقاء مع الشركة.

تأسست زابو في عام ٢٠١٤، وهي شركة مقرها في هونغ كونغ توفر محفظة بيتكوين وخدمة للتخزين البارد، بالإضافة إلى خدمات بطاقة الخصم المستندة إلى بيتكوين. وتحظى الشركة بدعم من كبار اللاعبين في الصناعة مثل شركات رأس المال الاستثماري غراي لوك بارتنز وإندكس فتشرز، وشركات استثمار العملات المشفرة ديجيتال كارنسي غروب ووينكلفوس كابيتال وبلوكتشين كابيتال. وبحسب ما ورد تحتفظ زابو بأصول قيمتها ٥,٥ مليارات دولار.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفاد كوينتيليغراف أن الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيز "براين أرمسترونغ" قال إن كوين بيز كستدي تمكنت من الحصول على ١ مليار دولار من الأصول تحت الإدارة في غضون ١٢ شهرًا فقط بعد إطلاقها. وذكر أيضا أن ٧٠ مؤسسة وقعت على الخدمة خلال تلك الفترة.