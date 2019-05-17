بورصة العملات المشفرة بيتمكس تكشف أن معظم مستخدميها لا يستخدمون الحد الأقصى للرافعة المالية

تام شمس - الجمعة 17 مايو 2019 12:53 مساءً -

تدعي منصة تداول مشتقات العملات المشفرة في هونغ كونغ "بيتمكس" أنه في المتوسط​​، لا يستخدم مستخدموها الحد الأقصى للرافعة المالية البالغ ١٠٠ ضعف الذي توفره المنصة. وقد أبلغت بيتمكس عن البيانات الموجودة في منشور على مدونتها الرسمية يوم ١٥ مايو.

ووفقًا لهذا المنشور، قام المؤسس المشارك للشركة والرئيس التنفيذي لشركة آرثر هايس مع فريق علم البيانات في البورصة بجمع البيانات التاريخية حول متوسط ​​استخدام الرافعة المالية في عمليات التبادل الدائم لعملة بيتكوين (BTC) مقابل الدولار الأمريكي.

وذكر هايس أن البيانات التي تم الحصول عليها بهذه الطريقة تُظهر أن "المتداولين" مسؤولون "تمامًا من حيث أنهم لا يستخدمون في المتوسط ​​الحد الأقصى لمقدار الرافعة المالية." وتشير البيانات إلى أن المتوسط ​​المرجح الشهري للرافعة المالية الفعالة على مبادلة بيتكوين الدائمة في مايو ٢٠١٨ هو ٢٩ ضعفًا على صفقات شراء و٢٦ ضعفًا على صفقات البيع.

وفي أبريل ٢٠١٩، كان المتوسط ​​المرجح للرافعة المالية الفعلية على نفس العقد ٢٢ ضعفًا في صفقات الشراء و٣٠ ضعفًا في صفقات البيع. ويزعم المنشور أيضًا أنه - خلال الـ ١٢ شهرًا الماضية - كان ٨٠٪ من المراكز الطويلة لها رافعة مالية أقل من أو تساوي ٥٤ ضعفًا، في حين أن ٨٠٪ من المراكز القصيرة لم تستخدم أكثر من ٤٧ ضعفًا من الرافعة المالية.