الأمانة العامة للأمم المتحدة توقِّع اتفاقية مع منظمة غير ربحية لمكافأة الإجراءات المناخية باستخدام العملات المشفرة

تام شمس - الجمعة 17 مايو 2019 12:53 مساءً - وقّعت مبادرة الأمم المتحدة لتغير المناخ مذكرة تفاهم مع منظمة W-Foundation غير الربحية للتعاون في العمل بشأن المناخ، وذلك وفقًا لبيان صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف يوم ١٦ مايو.

ووفقًا لمذكرة التفاهم الجديدة، ستعمل أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ (UNFCCC) مع W-Foundation في كوريا الجنوبية للترويج لمشاريع العمل المناخي العالمية، بما في ذلك تعويض انبعاثات غازات الدفيئة باستخدام المكافآت بالعملات المشفرة.

وعلى وجه التحديد، تركز مذكرة التفاهم الأخيرة بشكل أساسي على تنفيذ تطبيق بلوكتشين HOOXI من W-Foundation، وهو شبكة للألعاب وشبكة اجتماعية للجوال قائمة على بلوكتشين.

ويشجع تطبيق HOOXI، المتاح على نظامي التشغيل iOS وأندرويد، الناس على اتخاذ إجراءات مناخية بشأن تخفيضات انبعاثات غازات الدفيئة في مقابل الحصول على نقاط مهمة تستخدم لتصنيفات المستخدمين التنافسية. وفي كل شهر، تتم مكافأة أفضل ٢٠٪ من المستخدمين باستخدام العملة المشفرة W Green Pay.

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وقد بدأت أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وW-Foundation العمل معًا على المبادرة في نوفمبر ٢٠١٨.

وإلى جانب HOOXI، تضم مذكرة التفاهم الجديدة عددًا من المشاريع الأخرى، بما في ذلك تشكيل منهجية قائمة على برنامج الأنشطة لمجموعة فرعية من محفظة تطبيق HOOXI وتطبيق تقنية دفاتر السجلات الموزعة (DLT) في أسواق المعاوضة.

W-Foundation هي منظمة بيئية ومؤسسة إغاثة عالمية، وهي منظمة تبرع تختارها وزارة الاستراتيجية والمالية في كوريا الجنوبية.

تأسست أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام ١٩٩٢، في أعقاب اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي تمثل المعاهدة الأم لبروتوكول كيوتو الموقّع في عام ١٩٩٧، واتفاق باريس الذي تم التوصل إليه في عام ٢٠١٥. وقد كشفت الأمانة لأول مرة عن خططها لاستخدام تكنولوجيا بلوكتشين في التغير المناخي العمل مرة أخرى في عام ٢٠١٧، حسبما أفاد كوينتيليغراف.