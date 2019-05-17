عملة الاثريوم قد يتضاعف سعرها في الاسابيع المقبلة

توقع أحد المحللين البارزين للعملات المشفرة نموًا مضاعفًا ل عملة الاثريوم Ethereum في النصف الثاني من عام 2019. توقع جاكوب كانفيلد ، المؤسس المشارك لـ SignalProfits.com ، أن عملة الاثريوم قد تصل في الاسابيع المقبلة الى 546 دولارًا على أساس تحركات الأسعار التاريخية للأصل التي يعود تاريخها إلى عام 2017. وأشار المحلل إلى أن سعر الأثير يتجه داخل قناة رايزينج التي بدت مشابهة تمامًا للقناة التي تشكلت بين يونيو 2017 وأوائل ديسمبر 2017.

حقق معدل ETH / USD في عام 2017 مكاسب بنسبة 186.58 في المئة داخل القناة الصاعدة. اندلع الزوج في وقت لاحق واستقر على أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1.419.48 دولار في بورصة Coinbase، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.

حركة سعر عملة الاثريوم المتوقعة

كانفيلد توقع بأن سعر الأثير سيكرر السيناريو. سيكون الاتجاه داخل القناة الصاعدة الجديدة حتى منتصف يونيو قبل محاولة اختراق منطقة 308.39 دولار. سيخضع السعر بعد ذلك للتصحيح نحو قمة القناة الصاعدة ، والتي ستكون بمثابة منطقة تراكم آمنة للثيران. نتيجة لذلك ، قد يمر سعر الأثير بانعكاس حاد للمطالبة بـ 545.87 دولار عند أعلى مستوى في 2019.

هناك بالطبع إمكانية استعادة عملة الاثريوم أعلى مستوى لها على الإطلاق. فتوقع تحليل كانفيلد إلى حد ما 545.87 دولار كهدف رئيسي في موجة صعودية كبيرة محتملة. استنفد الاختراق الأخير فوق قناة Rising القديمة بعد ارتفاعه بنسبة 183.38 في المائة. مما أوضح نفس المنطق أن سعر الأثير كان مستحقًا للاتجاه الصعودي نحو 591.27 دولارًا عند الإغلاق فوق قناة الصعود الجديدة.

ليس فقط المؤشرات الفنية التي تتماشى مع حركة سعر الاثريوم ، ولكن أيضًا الأساسيات القوية الايجابية تقول ان هدف Canfield بمبلغ 545 دولار لـ Ethereum، سعر محتمل بكثير في الاسابيع المقلبلة.

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Ethereum يدخل في شراكات قوية :

دخل مشروع blockchain في شراكات مع أمثال Microsoft و JPMorgan لدمج حلول دفتر الأستاذ الرقمي في خدماتهم. في العالم المالي ، تتطلع لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية إلى إطلاق مشتقات تدعمها Ethereum ، والتي ستكون بمثابة بوابة للاستثمارات المؤسسية.

مايك نوفوغراتز ، الرئيس التنفيذي الملياردير لشركة جالاكسي ديجيتال التي مقرها الولايات المتحدة : فضل شركة Ethereum على قدراتها الفنية كشبكة بلوكشين عامة. حتى أنه قال ان Ethereum هي الافضل في ما يتعلق ب العملات المشفرة و البلوكشين ، موضحًا أن Ethereum يتميز بكثير من الاشياء عن البيتكوين أثناء حديثه في قمة أثيري 2019 الأخيرة.

أدى الجمع بين كل من العوامل الفنية والأساسية إلى تعزيز حالة ثيران عملة الاثريوم على المدى الطويل. و لقد تم تداول ETH مقابل الدوالر بسعر 280 دولار في يوم 16/05/2019, و هو السعر الاعلى حتي الان في سنة 2019.