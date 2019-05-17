3 مزايا لـ منصات التداول اللامركزية تجعل أموالك آمنة للغاية، تعرف عليها!

لقد كان إختراق منصة Binance الأخير بمثابة دعوة إيقاظ فظة في مجتمع العملات الرقمية بأكمله . حيث تمت سرقة حوالي 7000 بيتكوين – أي ما يبلغ قيمته أكثر من 40 مليون دولار أمريكي – من المنصة المركزية .

على الرغم من أن عمليات إختراق منصات العملات الرقمية ليست بالأمر الجديد ، فقد كان الخرق الأمني لمنصة Binance مروعًا بشكل خاص لأن نظام المنصة كان قد تمكن من الوصول إلى مستوى عالٍ من الثقة من قبل مجتمع المستخدمين .

“إذا لم تكن مفاتيحك ، فهي ليست عملاتك” ، إن هذا القول مناسب الآن أكثر من أي وقت مضى . دعونا نستكشف بديل عملي يمكنه أن يضمن أمان الأموال بشكل افتراضي دون المساومة على تجربة التداول الخاصة بك .

فيما يلي ثلاث طرق تقوم من خلالها منصات التداول اللامركزية ( DEXs ) بالمحافظة على أموالك و جعلها آمنة تمامًا .

منصة التداول اللامركزية ( DEX ) عبارة عن نظام أساسي لا يتطلب مزود خدمة تابع لجهة خارجية – مثل Coinbase أو Binance – من أجل تجميع أموال المستخدمين و الإحتفاظ بها . بدلاً من ذلك ، تحدث التداولات مباشرة بين المستخدمين عبر عمليات النقل من نظير إلى نظير ( P2P ) . إن منصات التداول اللامركزية تقضي على الوساطة و هذا الأمر يأتي بمزايا جادة لأمان الأموال ، أول هذه المزايا هو أنك لم تعد بحاجة إلى إيداع الأموال في المنصة .

لا تختلف واجهة منصة التداول اللامركزية ( DEX ) عن واجهة منصة التداول المركزية / المصدر : Binance DEX TestNet

بدون وجود سلطة مركزية للقيام بدور الوسيط التجاري ، يمكنك التحكم بنسبة 100٪ في أموالك . فأنت تسيطر على المفاتيح الخاصة بمحفظتك ، ما يعني أنك الشخص الوحيد القادر على الوصول إلى عملاتك الرقمية . و ما لم يستطع شخص ما الحصول على مفاتيحك أو كلمات المرور الخاصة بك ، ستكون أموالك آمنة .

على وسائل التواصل الإجتماعي ، سمعنا قصصًا كابوسية عن المستخدمين الذين لا يستطيعون سحب عملاتهم الرقمية من منصات التداول المركزية لعدة أسباب . على سبيل المثال ، يوثق أحد أعضاء Reddit تجربته في منصة HitBTC . حيث اشترى هذا المستثمر ما قيمته 700 دولار أمريكي من عملة البيتكوين و حاول القيام بسحب المبلغ و لكن كان هناك خطأً يحدث معه و تصله رسالة بريد إلكتروني تشرح له كيف أنه من الواجب عليه إكمال عملية التعرف بهوية العميل ( KYC ) . و بالفعل قام هذا الشخص بإكمال جميع الخطوات و أرسل المستندات المطلوبة من قبل المنصة و التي تضمنت صوراً لمنزل الشخص ، ما يعد طلباً غريباً حقاً من المنصة !

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في النهاية ، استغرق هذا الأمر أكثر من 22 يومًا بالإضافة إلى منشور على موقع Reddit استطاع أن يشكل قوة ضاغطة على المنصة لإطلاق سراح الأموال .

مستخدم على Reddit يشرح بالتفصيل تجربة مروعة مع منصة تداول مركزية / المصدر : Reddit

إن هذه المحنة لا يجب أن يواجهها مستثمر عملات رقمية . لحسن الحظ ، مع منصات التداول اللامركزية لن تضطر إلى مواجهة مثل هذه المحنة أبداً . نظرًا لأنك لست مضطرًا إلى إيداع أموالك ، فإن عمليات السحب تعد شيئًا من الماضي . فبمجرد أن يتفق طرفان على الصفقة و يقوما بإدخال مفاتيحهما فعندئذ تصبح عملية تحويل الأموال شبه فورية .

في شهر فبراير 2019 ، توفي فجأة مؤسس منصة QuadrigaCX “جيرالد كوتن” Gerald Cotten . وفاته المبكرة هذه جعلت أكثر مما يعادل 190 مليون دولار أمريكي من عملة البيتكوين و غيرها من العملات الرقمية غير متاحة لمستخدمي منصة Quadriga البالغ عددهم 115 ألف مستخدم . على ما يبدو ، كان “كوتن” هو الشخص الوحيد الذي يعرف كلمات المرور و لديه إمكانية الوصول إلى الأموال المحفوظة .

توضح هذه القصة مدى ضعف منصات التداول المركزية . قد تنتقل العقد ( nodes ) و الخوادم في أي وقت إلى أعمال الصيانة أو خرق أمني أو حتى أعمال القدر! . و إذا حدث هذا ، فلن يتمكن المستخدمون من الوصول إلى أموالهم .

مع منصات التداول اللامركزية ، لن تضطر إلى القلق بشأن موت شخص ما أو تشغيل أعمال الصيانة أو تعطل الخوادم . حيث تضمن الطبيعة اللامركزية أن تستمر الشبكة في العمل حتى في حالة تعطل بعض العقد ( nodes ) . أيضاً ، تنتشر العقد من الناحية النظرية في جميع أنحاء العالم . و بالتالي ، يمكن أن تقوم العقد الأخرى بتغطية عملية الركود التي قد تحدث في حالة ضرب القدر لموقع واحد .

باختصار ، فإن منصات التداول اللامركزية تعيد التحكم للمستخدمين . الأمن الذي يقدمونه قد يكون بمثابة الابتكار الذي يثير و يحفز مسألة التبني الجماعي .

عزيزي القاريء ، ما رأيك في تلك المزايا الخاصة بمنصات التداول اللامركزية ، فيما يتعلق بأمن أموالك ؟ ، و هل تعتقد أنها سوف تؤدي إلى اندثار المنصات المركزية تماماً ؟

بإمكانك القيام بوضع تعليقك أو طرح أسئلتك ، بالقسم الخاص بالتعليقات أدناه . .

المصدر : CCN

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