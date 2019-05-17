مخاوف بعد تعطل شبكة ستيلار (XLM) لمدة ساعتين كاملة

تعطلت شبكة ستيلار (XLM) لمدة ساعتين في يوم الإربعاء وذلك بسبب توقف عدد من العقد “النود” لأسباب مختلفة مما تسبب في توقف الشبكة عن العمل. و لم تتمكن الشبكة من الوصول من توافق أو التحقق من أي من المعاملات في تلك الفترة الزمنية.

وعلق رئيس الأبحاث في شركة بوت أوك لابس للتقنية, سوانسون, :” ما حدث هو تعطل عدد من العقد “النود” بشكل متكرر, وبالتالي فإن الشبكة بأكمها تعطلت. ولكن بسبب عدم استخدام الشبكة بشكل كبير, لم يتم ملاحظته مباشرة.”

وتابع خبراء الأمن السيبراني الحادثة الخاصة بـ تعطل شبكة ستيلار (XLM) الخاصة بالفشل المتتالي للعقد والذي يحدث بسبب اعتمادها على المشاركين في الشبكة للتحقق من صحة المعاملات.

وذكرت ورقة العمل الخاصة بـ شبكة ستيلار (XLM): “إذا حدث خلل في تلقي أو إرسال أي رسالة من قبل عقدتين بسبب هجوم DDoS, فسيتم حظر جميع العقد في شبكة ستيلار (XLM) ويتم حجبها من الانتقال إلى الخطوة التالية في عملية الإجماع.”

وعلق نيكولاس باري, المدير التنفيذي لـ شركة ستيلار, إن المزيد من المعلومات حول هذه الحادثة سيتم الكشف عنها في “الأيام القريبة المقبلة”, بما في ذلك الخطوات التي سيقوم بها فريق العمل لمعالجتها.

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وأضاف باري: “كل ما يمكنني قوله الآن أن الخلل كان ناجماً عن اللامركزية بشكل سريع للغاية وأن النظام تصرف بالطريقة الصحيحة من خلال التوقف عن العمل.”

ويرى بعض من مجتمع الكريبتو بأن هذه الحادثة كشفت عن هشاشة وخلل في شبكة ستيلار (XLM), ومثل هذا الخلل يعد غير وارد في الشبكات الأخرى مثل شبكة البيتكوين أو أي من الشبكات القائمة على خوارزمية “إثبات العمل”.

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