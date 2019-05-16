المستثمر المليونير والناقد العملات الرقمية يغير رأيه بعد خروج البيتكوين من فقاعة الهبوط

وصف رجل الأعمال ذو الشهرة العالمية ومدير صندوق الأسواق الناشئة Mark Mobius بأنّ البيتكوين عبارة عن عملية احتيال و لكن في مقابلة مع بلومبرج يوم أمس بدا أنه غير رأيه حيث قال أن البيتكوين كما وصفه “حي وبصحة جيدة”

“بالتأكيد هناك رغبة بين الناس في جميع أنحاء العالم في أن يكونوا قادرين على تحويل الأموال بسهولة وسرية و هذا هو حقا دعم عملة البيتكوين والعملات الأخرى من هذا النوع و لذلك أعتقد أن البيتكوين سيكون على قيد الحياة وبصحة جيدة. “

“أعتقد أن بتكوين ماهو الا غش وإحتيال حقيقي”

عبر المستثمر البالغ من العمر 81 عامًا ، ومؤسس Mobius Capital Partners ، بلهجة قاسية حول رأيه في العملات الرقمية العام الماضي ، حيث وصف العملة الرقمية بأنها مجرد احتيال .

“أعتقد أن البيتكوين عملية احتيال حقيقية ، وأنا أؤمن بذلك بالفعل وأول شيء أفعله هو أن أسأل الناس ، هل يمكنك أن تشرح لي ؟ من يديرها ؟ من يسيطر عليها ؟ ومع الأسف لا أحد يستطيع “.

لقد تجاهل Mobius الإهتمام المتزايد بالعملات الرقمية في مقابلة عام 2017 أدناه مع رويترز ، حيث قال إن عملة البيتكوين كانت مفيدة فقط “للأنشطة غير المشروعة الإجرامية والاحتيالية ” وأن الصين كانت محقة في فرض قيود على العملات الرقمية .

وفي مقابلة مع بلومبرغ في عام 2018 ، قال Mobius إن البيتكوين “سوف يموت قريبا ” ، ويقارن العملات الرقمية بفقاعة الخزامى الهولندية الشهيرة

فقاعة الخزامى :

جنون التوليب أو بما يعرف أيضا بـفقاعة الخزامى ، وهو إسم يشير إلى فقاعة اقتصادية كبيرة أتت تسميتها عندما تزايد فيها الطلب على بَصَل زهرة التوليب مما أدى إلى إرتفاع ثمنها إلى حد غير مسبوق، ثم إنهار سعرها فجأة في العصر الذهبي الهولندي وقد وقعت أحداث هذه الجائحة الإقتصادية في القرن السابع عشر، ما بين 1635 وعام 1637

بيتكوين “على قيد الحياة وبصحة جيدة”

سريعًا إلى عام 2019 ، استعد Mobius لفكرة أن البيتكوين موجود وسيبقى وقد سأله أحدهم في مقابلة على بلومبرج عما إذا كان للعملة الرقمية دور تلعبه في الأسواق الناشئة مثل فنزويلا ورد بإيجابية ، قائلاً إن هناك دور للأصول الرقمية في تحويل الأموال ومع ذلك ، أكد أنه لا يملك BTC نفسه وأنه غير مستعد تمامًا لفتح حساب على منصة Coinbase.

إن كنت سأستثمر فيه أم لا هو أمر آخر وذلك بسبب التقلبات التي لا تصدق “.

يشعر المستثمر ، الذي تم اختياره ذات يوم بأنه واحد من أفضل 100 شخص يتمتعون بالقوة والأكثر نفوذاً ، بالقلق أيضًا من الاختراقات البارزة ونقص التنظيم المركزي حيث تحدث عن إختراق منصة M.TGox حيث قال أنه لا يمكن أن يكون هذا السوق منظم بشكل جيد ولا يمكن أيضا التحكم به .

Advertisements

مثل العديد من المستثمرين التقليديين ، يبدو أن هناك بعض الثغرات في فهم موبيوس للعملات الرقمية على الرغم من استنتاجاته ، فإن البيتكوين ليس سريًا والمعاملات شفافة تمامًا ويمكن تتبعها على بلوكتشين .

في نهاية الأمر بدأ المستثمرون التقليديون يدركون أن البيتكوين لن يموت و بعد أن نجا من فقاعة البيتكوين في عام 2018 ، أصبحت الأساسيات الآن أقوى من أي وقت مضى.

في وقت سابق قام Jamie Dimon ، رئيس مجموعة JP Morgan ، بالإقتناع بدور العملات الرقمية وذلك بعد انتقاده البيتكوين باعتباره عملية احتيال في هبوط عملة البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى ، وقد تبنى بنكه لاحقًا تقنية بلوكتشين وأطلق عملة رقمية خاصة به.

إن عمالقة الصناعة يستيقظون ببطء على القدرة التحويلية ، ليس فقط على بلوكتشين ، ولكن على العملات الرقمية نفسها.

هل سيكون Warren Buffett و Nouriel Roubini من مؤيدي البيتكوين !

مع تغير رأي ناقدي ومعارضي عملة البيتكوين عن العملة وأهميتها ، هل سيتبعه الآخرون؟ من بين أشد المعارضين لها المستثمر الأسطوري Warren Buffett الذي أطلق على البيتكوين مسميات عديدة مثل “سم الفئران” و “الوهم” و “جهاز القمار”.

ومن ذا الذي يمكن أن ينسى Nouriel Roubini ، خصم بيتكوين الأكثر شهرة ؟ اشتهر أستاذ للاقتصاد في جامعة نيويورك والذي وصف عملة بيتكوين بأنها كما قال “الأم والأب لجميع الفقاعات السيئة” وقال إن أتباعه “متعجرفون و جاهلون”.

يبدو أن انظمام Buffett وRoubini أمر مستبعد للغاية إلا أن العملات الرقمية قد تفرض نفسها على الكثيرين بمن فيهم المعترضين الأكثر شدة وقد تأكد الكثيرون أيضا أهمية الامركزية في المستقبل وعن كيفية قدرتها على تسهيل المعاملات المالية وإلغاء الهيمنة على المدى الغير بعيد .

المصدر :CCN.COM

اقرأ أيضا :

إخلاء مسؤولية

إن موقع الخليج 365 الإخباري ، يقوم بعرض الأخبار فقط بشكل حيادي ، و لا يعرض أية نصائح إستثمارية ، حول عملات رقمية بعينها ، أو حول عروض طرح أولية ، و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو أنها نصائح استثمارية ، و من ثم يخلي المسؤولية تماماً من أي قرار استثماري يقوم به القارئ .

تابعونا على التلجرام