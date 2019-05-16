منصة Binance تعلن عن تفاصيل مشروع الإكتتاب الجديد في منصة Binance Launchpad

في موضوع مهم لمتابعي سوق البيتكوين و العملات الرقمية أعلنت منصة Binance أحد أكبر منصات تداول العملات الرقمية على مستوى العالم عن إسم مشروع الإكتتاب الجديد الذي يتم طرحه للبيع على منصة بيع التوكنز Binance Launchpad ، وحددت المنصة موعد طرح الإكتتاب للشراء وسعر البيع ، وقواعد الإشتراك بالإضافة إلى الإعلان عن قواعد جديدة لحساب أرصدة المستخدمين من عملة المنصة Binance Coin – BNB .

وفي هذا الخصوص نشر حساب منصة Binance على موقع تويتر تغريدة

وفيما يلي بيان فريق منصة Binance على صفحة الدعم نستعرضه معكم في الخليج 365 الإخباري .

“تفاصيل بيان منصة Binance “

مستخدمي منصة Binance الإعزاء

تعلن منصة Binance عن مشروع الإكتتاب التالي والذي سيتم طرحه للبيع على منصة Binance Launchpad- تحت إسم ( Harmony – ONE ).

وسيتم بيع عملات Harmony token أيضًا طبقا لقواعد تنسيق سحب اليانصيب lottery format الخاصة بالمنصة ، وذلك مع تسجيل أرصدة المستخدم من عملة المنصة BNB اعتبارًا من تاريخ 2019/05/19 23:59:59 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC) .

لقد أجرينا تغييرين على قواعد إجراء اليانصيب لهذه الجلسة الشرائية:

قواعد إجراء اليانصيب lottery الجديدة في منصة Binance Launchpad في هذه الجلسة

1- سنقوم الآن بحساب متوسط حيازات المستخدم من عملة BNB على كل حساب خلال فترة حيازة العملة .

ويتم حساب هذا الرقم كمتوسط رصيد عملة BNB الخاص بك في تمام الساعة 23:59:59 (بالتوقيت العالمي المنسق) UTC كل يوم في فترة السبعة أيام.

ويرد في الأسفل مثال على طريقة حساب هذا المعدل بالتفصيل .

2- المستخدمون قادرون الآن على توقيع عقد شراء عملة مشروع الإكتتاب Token Purchase Agreement في أي وقت حتى نهاية فترة المطالبة بتذكرة المشاركة.

يرجى التأكد من اتباع الجدول الزمني لمزيد من التفاصيل في الأسفل بعناية إذا كنت ترغب في المشاركة في شراء توكنز مشروع الإكتتاب..

تفاصيل برنامج بيع عملات مشروع الإكتتاب (Harmony (ONE :

سوف تجري الجلسة على منصة Binance Launchpad في تاريخ 2019/05/27 06:00 صباحا بالتوقيت العالمي المنسق (UTC) وحتى تاريخ 2019/05/29 08:00 صباحا (UTC) .

سيتم تسجيل بيانات أرصدة المستخدمين من عملة BNB في حساباتهم بداية من تاريخ 2019/05/19 23:59:59 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC) .

إسم مشروع الإكتتاب Token Name هو : (Harmony (ONE .

الحد الأقصى للمبلغ المطلوب للتمويل Hard Cap هو 5,000,000 USD .

العدد الكلي للكمية المتاحة من العملة : 12,600,000,000 ONE .

العدد الكلي للكمية المخصصة من العملة للبيع في الإكتتاب على منصة Binance Launchpad :

1,575,000,000 أي ما يعادل نسبة 12.5 في المائة من الكمية الكلية الموجودة من العملة Total Token Supply)

سعر البيع العام لعملة المشروع : ONE عملة = 0.003175 USD ( وسوف يتم تحديد سعر عملة ONE مقابل عملة BNB في تاريخ إجراء سحب اليناصيب) .

نظام عمل برنامج بيع العملة : طريقة اليناصيب Lottery

العدد الكلي لتذاكر المشاركة الرابحة في سحب اليناصيب : 16,666

الكمية المخصصة من العملة لكل تذكرة رابحة من سحب اليناصيب هي 300 دولار أي ما يعادل كمية (94,488.18 من عملة ONE) .

العملات المقبولة في شراء عملة الإكتتاب في هذه الجلسة التداولية : عملة BNB فقط .

مشروع عملة ( Harmony – ONE ) سيتم إطلاقه على منصة بلوكتشين Binance Chain كأصل من نوع BEP2 asset .

الجدول الزمني لطريقة اليانصيب :

بداية من الآن وحتى تاريخ 2019/05/19 23:59:59 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC) سيتمكن المستخدمون من بداية إيداع عملات BNB أو شراءها إلى داخل حساباتهم في المنصة ، ويمكن للمستخدمين إيضا التوقيع على عقد شراء عملة مشروع الإكتتاب Token Purchase Agreement .

سيتم تسجيل بيانات أرصدة حسابات المستخدمين من عملة BNB بداية من تاريخ 2019/05/19 23:59:59 بالتوقيت العالمي المنسق UTC ، وسيستمر تسجيل هذه البيانات يوميا في تمام الساعة 23:59:59 (UTC) كل يوم على مدار سبعة أيام أخرى .

سيتم تسجيل بيانات أرصدة حسابات المستخدمين من عملة BNB لتحديد مدى إمكانية تأهل المستخدمين للحصول على تذاكر سحب الياناصيب للمشاركة في الطرح .

سوف تكون المطالبات بتذاكر سحب الياناصيب متاحة بالنسبة لكل المستخدمين المؤهلين للمشاركة لمدة 24 ساعة بداية من تاريخ 2019/05/27 06:00 بالتوقيت العالمي المنسق UTC ، وفي خلال هذه الفترة يمكن للمستخدمين أيضا التوقيع على عقد شراء عملة مشروع الإكتتاب Token Purchase Agreement

سيتم إغلاق المطالبات بتذاكر الياناصيب وبداية إجراء عملية السحب في تاريخ 2019/05/28 06:00 UTC

سيتم الإعلان عن التذاكر الرابحة ، وسيتم خصم النسبة الممثلة من عملة BNB من أرصدة حسابات المستخدمين الفائزين في السحب في تاريخ 2019/05/28 08:00 UTC .

برجاء التأكد من وجود كمية كافية من عملة BNB في حسابك بالمنصة من أجل خصم الكمية الممثلة من عملة BNB في خلال 24 ساعة إذا ربحت تذكرة مشاركة .

معادلة حساب متوسط حيازات المستخدمين من عملة BNB :

في الأسفل مثال على معادلة حساب حيازات المستخدمين من عملة BNB لكل حساب .

اليوم # يتم إلتقاط صورة snapshot من أرصدة حسابات المستخدمين من عملة BNB في تمام الساعة 23:59:59 (UTC) من كل يوم . اليوم الأول 100 BNB اليوم الثاني 100 BNB اليوم الثالث 100 BNB اليوم الرابع 100 BNB اليوم الخامس 50 BNB اليوم السادس 50 BNB اليوم السابع 50 BNB حساب معدل حيازات عملة BNB (100 + 100 + 100 + 100 + 50 + 50 + 50) / 7 = 78.57 BNB إجمالي التذاكر المؤهلة تذكرة واحدة

الكمية المخصصة لتذكرة اليانصيب :

سيتمكن المستخدمون من المطالبة بتذاكر اليانصيب للمشاركة في عملية السحب بحد أقصى 5 تذاكر يانصيب lottery tickets ، وذلك بناءً على متوسط حيازاتهم من عملة BNB في وقت إخذ اللقطة snapshot time في تمام الساعة 23:59:59 (بالتوقيت العالمي المنسق) UTC كل يوم على مدار 7 أيام (يمثلها الرمز X في المثال الموجود أدناه) واللذي يصل بنا إلى تاريخ السحب على اليانصيب.

على سبيل المثال فإن :

معادلة a 50 ≤ X < 200 تعنى أن متوسط حيازاتك من عملة BNB في حسابك بالمنصة على مدى فترة السبعة أيام تم حسابها بـ 50 عملة BNB أو أكثر ، ولكن لم تزيد عن عدد 200 عملة BNB .

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معدل حيازات المستخدم من عملة BNB في حسابه على مدار سبعة أيام

7-X عدد تذاكر الـ Lottery Tickets 50 ≤ X < 200 1 200 ≤ X < 300 2 300 ≤ X < 400 3 400 ≤ X < 500 4 X ≥ 500 5

روابط هامة خاصة بمشروع الإكتتاب Harmony :

الموقع الإلكتروني : https://harmony.one

Whitepaper الورقة البيضاء للمشروع : Harmony Protocol

قناة Telegram الخاصة بالمشروع : https://t.me/harmony_one

تذكير: يحتاج المستخدمون إلى إكمال خطوة التحقق من حسابهم account verification وأن يكونوا أيضًا من جهة قضائية مقبولة للمشاركة في عملية بيع عملة مشروع الإكتتاب هذه.

* هذا ولن يتمكن المستخدمون من البلدان التالية من المشاركة في عملية بيع عملة مشروع الإكتتاب على منصة Binance Launchpad:

كل من ألبانيا ، روسيا البيضاء ، البوسنة ، بورما ، جمهورية أفريقيا الوسطى ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ، كوت ديفوار ، كرواتيا ، كوبا ، الهرسك ، إيران ، العراق ، كوسوفو ، لبنان ، ليبيريا ، ليبيا ، مقدونيا ، مولدوفا ، صربيا ، الصومال ، السودان ، جنوب السودان ، سوريا ، فنزويلا ، اليمن ، زيمبابوي ، أفغانستان ، بوروندي ، كندا ، كمبوديا ، إثيوبيا ، غينيا بيساو ، غينيا ، قيرغيزستان ، لاوس ، ملاوي ، ماليزيا ، مالي ، موزمبيق ، ميانمار (بورما) ، نيوزيلندا ، سريلانكا ، تنزانيا ، تايلاند ، تيمور الشرقية ، ترينيداد وتوباغو ، تونس ، تركمانستان ، أوغندا ، الولايات المتحدة الأمريكية (الولايات المتحدة الأمريكية) ، أوزبكستان.

تحذير من المخاطر: تخضع جميع الاستثمارات لمخاطر السوق المرتفعة ، ولذلك يرجى إدارة استثماراتك بحذر شديد .

ستختار منصة Binance مشاريع عالية الجودة ، ولكنها لن تكون مسؤولة عن أي خسائر استثمارية .

شكرًا لدعمكم !

فريق منصة Binance .

2019/05/16

المصدر : binance.com

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