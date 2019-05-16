سعر البيتكوين يقترب من مستوى 8300 دولار مع انهمار الأخبار الإيجابية بغزارة

مباشرة مع خروج فصل الشتاء و بداية الربيع المزهر خرج البيتكوين هو كذلك من أكثر أيامه برودا لتنقشع غيومه و يسطع نجمه من جديد و هاهو اليوم يواصل تألقه في موجة من الارتفاعات التي افتقدها المجتمع الرقمي منذ زمن بدا للبعض طويلا للغاية.

يوم آخر يشهد ارتفاعا جديدا لسعر البيتكوين حيث يتم تداوله حاليًا عند حوالي 8،300 دولار و الذي يعد وفقًا لبيانات CoinMarketCap أعلى مستوى جديد لأكبر و أقوى عملة رقمية في سنة 2019.

أما في منصة Coinbase فقد وصل سعر BTC بالفعل إلى 8300 دولار على الرغم من تراجعه قليلاً و في حين أنها ليست المرة الأولى التي يتجاوز فيها سعر البيتكوين هذا المستوى تاريخياً إلا أن السوق لديه الكثير من العوامل القوية التي تغذي المكاسب هذه المرة.

الإثارة في المجتمع الرقمي واضحة للغاية فقد أشار تايلند وينكليفوس أحد مؤسسي Gemini ، إلى أن “كسر مستوى 8 آلاف دولار هذه المرة يبدو مختلفًا كثيرًا عن المرة الفارطة”.

و أشار التاجر والمحلل لوك مارتن إلى أن عملة البيتكوين تصل اليوم إلى مستويات قياسية جديدة و ستحقق مستويات قياسية أخرى في كل يوم من سنة 2019.

كانت إحدى الموضوعات المحبطة لعام 2018 كون سعر BTC يتجاهل العلامات التي تشير إلى أن الصناعة أصبحت أقوى مع استمرار المطورين في “البناء” أما سنة 2019 فتروي قصة مختلفة تمامًا فالآن وقد ارتفعت عملة البيتكوين في إتجاه 10000 دولار اقترح توم لي من مؤسسة فوندسترات أنه من المرجح أن تجذب حركة السعر انتباه المستثمرين التقليديين خارج المجال الرقمي .

حيث قال لـ CNBC:

“هذا أمر مهم حقًا لأن جلب هذا الإهتمام الجديد إلى الإقتصاد الرقمي يمكنه بالفعل دفع البيتكوين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.” Advertisements



الأخبار المحفزة تتواصل بقوة

هناك الكثير من الأسباب لهجوم ثيران البيتكوين بالقوة الكاملة (الثور هو وصف في البورصة لإرتفاع السعر يقابله الدب لوصف الإنخفاض ) . كما أخبر Fundstrat Lee موقع CNBC فقد ارتفع سعر BTC بشكل مطرد منذ نوفمبر 2018 لكن في الأسابيع الأخيرة أصبحت المكاسب “أكثر تسارعا”. و يرافق حسن الطالع سعر البيتكوين لعدة أسباب و التي ليس أقلها التوترات الجيوسياسية التي تتكشف شيئا فشيئا بين الولايات المتحدة و الصين. و ليس موقع البيتكوين ممتازا للمستثمرين بسبب طبيعته غير المرتبطة بالأسهم فقط بل لأن العملة الرقمية المهيمنة أصبحت “الملاذ الآمن” اقتصاديا و ذلك وفقًا لمؤسس مورغان كريك الرقمي أنتوني بومبلانو حيث غرد على تويتر:

“يقول JPMorgan للناس أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة و الصين قد تعزز عملات الملاذ الآمن و البيتكوين هي أفضل عملة ملاذ آمن في العالم. فإذا كنت متوترا جرّاء الفوضى العالمية؟ فاشتر إذا أقوى العملات غير السيادية. “

إن سعر البيتكوين لا يفتقد في الوقت الراهن للأخبار المحفزة المنهمرة من كل جانب فمنصة تبادل العقود الآجلة للـ BTC المعروفة Bakkt قدمت المزيد من التوضيحات بشأن إطلاقها الوشيك و الذي من المحتمل أن يفتح أبواب رؤوس الأموال المؤسساتية على مصراعيها . و قامت منصة التداول الرقمية Gemini بدفع عملة البيتكوين إلى دائرة الضوء من خلال تمكين آلاف التجار من قبول العملة كوسيلة للدفع و في حين أن المستثمرين قد يسعون في شهر مايو للابتعاد عن سوق الأسهم فمن الواضح أن العصر الذهبي للبيتكوين قد بدأ للتو.

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المصدر : www.ccn.com

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