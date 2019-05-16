ماركة الأزياء الفاخرة Alyx تستخدم تكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة من أيوتا لتتبع سلسلة التوريد

تام شمس - الخميس 16 مايو 2019 06:33 صباحاً - تعتزم Alyx، وهي العلامة التجارية للأزياء الفاخرة، استخدام تكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة (DLT) من أيوتا لتتبع سلسلة التوريد، وذلك حسبما أفاد موقع أخبار العملات المشفرة "ذا بلوك" يوم ١٥ مايو.
ووفقًا للتقرير، سيتم تنفيذ نظام أيوتا بالشراكة مع شركة التصنيع العالمية Avery Dennison للسماح لعملاء Alyx بالحصول على رؤية كاملة لسلسلة التوريد. فعن طريق مسح رموز QR باستخدام تطبيق، سيكون من الممكن تتبع الدورة التي مر بها المنتج من إنشائه إلى نقطة البيع.
ويدعي ذا بلوك أن البيانات المتعلقة بموقع إنتاج الملابس وتاريخها والمواد الخام سيتم تخزينها على تكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة من أيوتا، مما يتيح للمستخدمين الرجوع إليها. وقد علّق ديبي شكسبير، المدير الأول للاستدامة والامتثال في Avery Dennison:
"يمكن للعلامات التجارية والمستهلكين معرفة أن المعلومات التي يتم عرضها حول عملية إنشاء الملابس دقيقة ١٠٠٪ ويمكن الوثوق بها ضمنيًا."
ووفقًا لموقع أخبار الموضة GQ، أوضح مدير الإبداع في Alyx، ماثيو ويليامز، أن العلامة التجارية تركز بشدة على الاستدامة باستخدام المواد المعاد تدويرها، وعلى سبيل المثال، عملية صبغ الجلود التي تستهلك ثاني أكسيد الكربون. وأخيرًا، أعلن:
"نحن نخطو خطوة إلى الأمام: سنكون أول علامة تجارية تقدم تقنية بلوكتشين هذا الشهر في كوبنهاغن."
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