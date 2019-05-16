شركة بنية بلوكتشين التحتية "بلوكستريم" تُطلق منصة لتوكنات الأوراق المالية

تام شمس - الخميس 16 مايو 2019 06:33 صباحاً -
أعلنت شركة بلوكتشين للبنية التحتية "بلوكستريم" عن إطلاق منصة لتوكنات الأوراق المالية في بيان صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف يوم ١٥ مايو.
ووفقًا للإعلان، تعتبر منصة ليكويد سكيوريتيز الجديدة حلًا للشركات لإصدار توكنات الأوراق المالية على شبكة ليكويد.
ويدعي رئيس الأمن في بلوكستريم "سامسون مو" أنه على الرغم من استعداد الشركات لإصدار أوراق مالية في صورة توكنات، فإن منصات مثل إيثريوم ليست الخيار الصحيح بسبب قابليتها للتوسعة والخصوصية والاعتمادية. وتدعي بلوكستريم أن منصتها أكثر ملاءمة لهذا الاستخدام:
"الآن، مع إطلاق ليكويد سكيوريتيز، يمكن للشركات إصدار توكنات الأوراق المالية المستندة إلى ليكويد بسرعة بنقرة زر واحدة، وإنشاء قواعد متطورة لتتوافق مع متطلباتها التنظيمية ..."
وبحسب ما ورد، سيتم إطلاق المنصة مع أربعة شركاء: منصة الاستثمار BnkToTheFuture، ومنصة إصدار سلاسل بلوكتشين المتعددة توكن سوفت، وبنك زينوس ومقره الولايات المتحدة، واستوديو تطوير الألعاب بكسلماتيك.
ويوضح الإعلان أن شبكة ليكويد هي شبكة تسوية تربط بورصات العملات المشفرة وصانعي السوق والوسطاء والمؤسسات المالية الأخرى.
وفي مارس، أطلقت بلوكستريم إصدارًا جديدًا من برنامج قابلية تطوير بيتكوين (BTC)، وهو سي لايتنينغ. وتضمن الإصدار تحسينات في الأداء وإصلاح الأخطاء وتحسين الخصوصية.
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