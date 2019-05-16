منصة Cryptopia تصفي أعمالها في أعقاب إختراق كبّدها 15 مليون دولار

قد لا تكون النهاية الحتمية واجبة الحدوث على الفور ، لكن الإختراق الذي تم في شهر كانون الثاني ( يناير ) لمنصة العملات الرقمية Cryptopia – و مقرها نيوزيلاندا – قد غير كل شيء إلى الأبد .
الآن قامت منصة العملات الرقمية – التي فقدت 23 مليون دولار نيوزيلندي ( أي ما يقدر بـ 15 مليون دولار أمريكي ) في خرق أمني منذ خمسة أشهر – بتعيين مصفين لها .
و في تغريدة لها على حسابها الخاص في موقع تويتر ، كانت منصة Cryptopia قد صرحت قائلة :
” أوكلت شركة Cryptopia Limited عملية تصفية أعمالها إلى شركة “جرانت ثورنتون” Grant Thornton . “
لقد تم تعيين “ديفيد روسكو” David Ruscoe و “راسل مور” Russell Moore من شركة Grant Thornton في نيوزيلندا يوم أمس كمصفين لشركة Cryptopia Limited ، و مقرها في كرايستشيرش بنيوزيلاندا .
في بيان ، اعترفت منصة Cryptopia أن عملية القرصنة كان لها “تأثير كبير على أعمال الشركة” . كما أفصحت المنصة أيضاً على أن تعيين المصفين جاء بعد أن ثبت فشل الجهود المبذولة لخفض التكاليف و العودة إلى الربحية .
من المتوقع أن تستغرق عملية التصفية وقتاً طويلاً . حيث صرح المصفيان المعينان من قبل الشركة – “ديفيد روسكو” و “راسل مور” – بأن الأمر سوف يستغرق “أشهر و ليس أسابيع” . و سوف يتم التواصل مع مستخدمي المنصة في غضون يومين .
و وفقاً لـ “روسكو” :
” نحن ندرك أن عملاء منصة Cryptopia سوف يريدون حل هذه المسألة في أسرع وقت ممكن . لذا سوف نقوم بإجراء تحقيق شامل ، مع العمل مع العديد من حملة الأسهم المختلفين بما في ذلك الإدارة و المساهمين ، لإيجاد الحل الذي يخدم مصلحة العملاء و حاملي الأسهم . “
يعد تعيين المصفين بمثابة ضربة كبيرة للمحتفظين بالعملات الرقمية على المنصة ( bag hodlers ) نظرًا لوجود مجموعة واسعة و متنوعة من العملات الرقمية ( altcoins ) . قبل أن تتم عملية القرصنة على منصة Cryptopia ، كانت المنصة تتفاخر بإتاحتها لـ 457 عملية رقمية مدرجة للتداول . و في كانون الأول ( ديسمبر ) عام 2016 ، كان لدى Cryptopia ما يقارب 30،000 مستخدم ، لكن هذا العدد كان من المقرر أن يصل إلى 1.4 مليون مستخدم بحلول شهر يناير 2018 ، و ذلك وفقاً لموقع Stuff .
إن تطور الوضع و ما آلت إيه الأحداث لم يكن مفاجأة رغم ذلك . فعلى سبيل المثال كانت عملية العودة للعمل بالكفاءة الكلية بطيئة بشكل مؤلم ، و كان من المفترض أن يلمح هذا الأمر إلى مشاكل أوسع نطاقاً لمن كان يراقب عن كثب . و من ضمن هذه المشاكل مثلاً تأجيل الإستئناف الجزئي للخدمات عدة مرات .
كما استغرق الأمر وقتًا طويلاً مؤلمًا لتأمين الأصول الرقمية التي تحتفظ بها المنصة . و بحلول بداية شهر أبريل ، كانت المنصة قد استطاعت تأمين حوالي 50 ٪ فقط من مجموعة عملاتها الرقمية . كان هذا بعد مرور أكثر من شهرين على الخرق الأمني .
حيث ذكرت منصة Cryptopia في تغريدة لها على حسابها الخاص في موقع تويتر ، قائلة :
” نحن قد وصلنا إلى 50 ٪ في عملية تأمين جميع الـ 457 عملة المدرجة بالمنصة في مفاتيح خاصة جديدة . يرجى تذكر إلغاء أي طلبات مفتوحة غير مرغوب فيها حيث يتم إعادة تفعيل الأسواق واحداً تلو الآخر ، و يرجى تخصيص الوقت الكافي لتحديث الـ 2FA الخاص بك ، و مفتاح الـ API ، و كلمة المرور إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل . “
لقد أخذت المنصة ما يقرب من ثلاثة أشهر حتى يتم تفعيل عمليات الإيداع و السحب ، حتى في العملات الرقمية الرئيسية مثل الـ Bitcoin .
و هناك علامة أخرى على مدى خطورة حادث القرصنة على منصة Cryptopia ، ظهرت مع إعلان المنصة عن عودة مؤسسيها “آدم كلارك” Adam Clark و “روب داوسون” Rob Dawson إلى مقر الشركة . بالإضافة إلى ذلك ، فقد استغرق الأمر ما يقرب من شهر قبل أن تسمح الشرطة النيوزيلندية لفريق عمل المنصة بالعودة إلى المبنى الخاص بها . حيث كان فريق الطب الشرعي الرقمي التابع لشرطة نيوزيلندا يجري تحقيقات في الموقع .
و في تغريدة لها على حسابها الإعلامي الخاص في موقع تويتر ، كانت الشرطة النيوزيلندية قد صرحت قائلة :
” الشرطة مازالت تعمل على إحراز تقدم في التحقيق بشأن قضية العملات الرقمية ، حيث تواصل الشرطة التحقيق في عملية التحويل غير المصرح به لعملات رقمية بقيمة كبيرة من منصة Cryptopia لتداول العملات الرقمية و مقرها كرايستشيرش ، و التي تمت في 13 – 14 يناير 2019 . “
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