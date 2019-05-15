بمناسبة استئناف التداول… منصة بينانس تقدم جوائز بقيمة 1.2 مليون دولار

بعد أسبوع واحد من اختراق منصة بينانس, قامت المنصة بتعليق عمليات الإيداع و سحب لمدة أسبوع وتعليق تداول العملات الرقمية يوم الأمس كخطوة أمنية لحماية أموال المستخدمين وحتى يتم التأكد من جميع التدابير الأمنية الجديدة.

وأعلن فريق عمل منصة بينانس أنه أولاً سيتم تفعيل عملية الإيداع داخل المنصة بالإضافة إلى عمليات التداول على أن يتم تفعيل خاصية سحب العملات الرقمية في وقت لاحق.

وذكرت المنصة في إعلانها: “سيتمكن المستخدمون من إلغاء الطلبات المفتوحة ومعالجة عمليات الإيداع والوظائف الأخرى الخاصة بالحساب داخل المنصة. ويرجى ملاحظة أن عمليات سحب العملات الرقمية ستكون متاحة لاحقاً.”

وبعد ذلك غرد الرئيس التنفيذي للمنصة, تشانجبينج تشاو, أن التداول قد عاد إلى طبيعته ولا يزال فريق بينانس يعمل على إصلاح بعض الأخطاء والعيوب الحالية.

وكشفت منصة بينانس عن جوائز جديدة لمستخدميها الذين سيتلقونها كبادرة شكر على صبرهم بعد الاختراق الأمني ودعمهم لـ منصة بينانس.

وانطلقت فترة المسابقة من اليوم إلى 18 مايو من الشهر الحالي, وخلالها سيتم تقديم جوائز على شكل عملة BNB الرقمية بما قيمته 1.2 مليون دولار, وسيتم اختيار المرشحين بناء على أي مستخدم يتداول أكثر من 1 بيتكوين (BTC) في المنصة.

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كما ستقدم المنصة خاصية التوثيق والانتقال إلى المستوى التالي في حسابات بينانس (VIP) و للتأكد من المستوى الخاص بك بإمكانك مراجعة الرابط هنا.

ويبدو من خلال هذا أن منصة بينانس نجحت في السيطرة على مخاوف المستخدمين جراء عمليات الاختراق وخسارة 7,000 وحدة بيتكوين (BTC) الأسبوع الماضي.

يجدر بالإشارة إلى أن منصة Cryptopia تعرضت للاختراق في شهر يناير الماضي وخسرت حوالي 16 مليون دولار, وأكدت المنصة اليوم أنها أوقفت التداول وقامت بتعيين مصفي لإجراء التحقيقات وإعادة الأموال للمستخدمين في عملية قد تستمر لعدة أشهر.

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