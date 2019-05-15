ان كانت اشاعة eBay صحيحة سعر عملة Binance قد يصل الى 40 دولار

ارتفع سعر عملة Binance بينانس اي عملة BNB حتي كتابة هذا التقرير بنسبة 15 في المئة هذا اليوم، و شائعات غير مؤكدة يتم تداولها ان Binance و eBay ستكون بينهم علاقة في المستقبل، و بهذا سعر عملة Binance قد يصل الى 40 دولار.

لا يوجد أي تأكيد رسمي ، لكن الشائعات تقول إن موقع eBay قد يعلن دعمه لعملة BNB اي عملة Binance. تعتبر المنصة واحدة من أكبر منصات التداول في العالم ، وقد يؤدي هذا الخير إلى دفع عملة BNB نحو 42 دولارًا و اكثر.

سعر عملة Binance قد يصل الى 40 دولار

تحليل سعر عملة بينانس

وفقًا للأسعار الفورية ، يتم تداول Binance Coin بأكثر من 27 دولارًا ، بزيادة بنسبة 15 في المئة عن الإغلاق الذي كان في الأسبوع الماضي. فبعد التحديث الاخير لمنصة Binance بعد الاختراق الكبير الذي حدث الاسبوع الماضي كان سوق الثيران اقوى على الدببة و دفعوا بالسعر لأعلى مستوياته في تاريخ عملة Binance.

Advertisements

بصفتها العملة الأصلية لسلسلة Binance وميسرة لعمليات الداول على منصة Binance ، كان من الطبيعي أن يكون على عملة BNB تأثير سلبي في ضوء سرقة الـ 40 مليون دولار. ولكن عودتها كانت قوية رغم ذلك، وبما أن Changpeng Zhao المؤسس لمنصة، يواصل نشر و يطلع المجتمع على التقدم المحرز و الإصلاحات في النظام ، فإن عملة BNB يزداد دعمها و تصبح اقوى يوم بعد يوم.

ومع ذلك ، فإن ما يمكن أن يرفع سعر عملة BNB الى مستوى كبير جدا هو ما إذا كان موقع eBay سيقدم الدعم لعملة BNB. فمع وجود 179 مليون مستخدم من جميع أنحاء العالم لموقع eBay ، تعد المنصة واحدة من أكبر الأسواق في العالم. وبالتالي ، فإن دعمها سوف يساعد بلا شك في انتشار عملة BNB ، مما سيزيد الطلب على العملة و بالتالي سنشهد ارتفاعها لأعلى مستوي قد يصل الى اكثر من 40 دولار.

لننتظر الاخبار القادمة و التي من خلالها سنعر العديد عن مستقبل عملة BNB و عن Binance بكل انظمتها.