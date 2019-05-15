سوق العملات المشفرة سوق خطير يتسم يتقلب سعري رهيب، قد تستثمر ملايين الدولارات و بعد ساعات يمكن ان تجدها مئات الدولارات، و العكس. استثمار و تداول العملات المشفرة ليس لعبة حظ و لكن سوق مثله مثل سوق الاسهم له مقوماته و له اساسياته، غير انه لا توجد اي جهة تحمي المستثمر و المتداول، كل حركة في السوق يبقى المهتم هو المسؤول عنها. لتكون مستثمر و متداول ناجح يجب معرفة السوق و الاصول المشفرة في السوق ، كيف ستكون لك مكانة في سوق، و اياك و الطمع و انت مبتدئ.

قبل النصائح ابدأ مشوارك التداولي و الاستثماري في العملات المشفرة عبر منصة Binance، لماذا؟

لأنها المنصة الاولى عاليما من حيث حجم التداولات في العملات المشفرة.

المنصة لها عملة BNB او عملة Binance و هي عملة قوية للاستثمار و التداول فيها.

المنصة ورائها فريق قوي و مؤسس يدعم يغرد كل يوم بجديد المنصة على حسابه في تويتر.

المنصة امنة، و حتى و ان تم اختراقها و سرقة اموال المستثمرين منها، فلها صندوق يسمى SAFUالذي يجمع فيه اموال من اقتطاعات التداولات اليومية.

اليكم نصائح ل استثمار و تداول العملات المشفرة بنجاح

صحيح أن هناك مثل يقول لا تضع كل البيض في سلة واحدة، لكن لا نستثمر في كل العملات المشفرة موجوة في السوق بل أفضلها، و التي تكون تحركاتها معقولة

قياس نجاح الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة البديلة نسبة للبيتكوين والايثريوم وليس نسبة للدولار، ولكن ان كنت تريد تؤمن استثماراتك و تداولاتك، قم بتحويل الارباح الى دولار.

يجب قراءة الاتجاه العام وقراءة الصورة الكلية للعملات المشفرة أفضل من متابعة عملية -بمب اند دمب- اي اشخاص اتفقوا على جعل سعر عملة مشفرة يصعد للسماء لجلب مستثمرين و متداولين جديد، و بعدها يقومون بالبيع بأعلى سعر، لينزل السعر للأسف و يبقى المستثمر الجديد في حيرة و تخوف.

استثمر في العملات الهادفة والناجحة فهناك بعض العملات المشفرة جعلت أصحابها أغنياء لكنها انتهت بسرعة نتيجة عدم اعتمادها على مشروع هادف تقوم عليه مثل عملة (Bitconnect) الاحتيالية.

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لا تتداول و تضارب بنشاط وكثرة فالتداول المتغير على العملات المستثمر فيها باتباع كل عملية هبوط أو صعود يضر ولا ينفع وإن كان ولابد فيمككن تخصيص نسبة 10% فقط لهذا الأمر.

إن كنت تتداول وتضارب فانسى أمر أعلى سعر وأقل سعر وركز على اتجاه العملة بشكل عام. حيث لن تقوم بالشراء عند أقل سعر و البيع عند أعلى سعر في مضارباتك, ولكن اعتمد على استراتيجية محددة تتيح لك دخول مناسب وخروج مناسب.

95 % من العملات المشفرة قيمتها 0 دولار و بعضها قيمته 1 تريليون دولار فأنتقي أفضلها.

العملات المشفرة ليست البيتكوين فقط ف بيتكوين حمل تكنولوجيا ثورية ولا تزال تتكيف مع تطورات السوق، المنافسة أصبحت شرسة بظهور عدة بدائل يمكن الاستثمار فيها قد تؤدي العمل أفضل من بيتكوين.

اجني الأرباح في وقتها، فعليك تحديد الهدف من استثمارك وببلوغه اجني الأرباح ولا تنتظر أن تزداد القيمة أكثر.

كانت هذه نصائح سريعة لجني ل استثمار و تداول العملات المشفرة بنجاح. فقط حاول ان تدخل السوق بمال انت مستعد لخسارته، و ابدأ استثماراتك و كل يوم تعلم من خطواتك، و نذكرك في بداتك لا تطمع ابدا، و لكن تعلم.