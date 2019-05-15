تقرير: نتائج الاكتتابات عبر منصات التداول (IEO) حتى مطلع شهر مايو الحالي

الاكتتاب عبر منصات التداول (IEO) جاء ليعوض وبشكل فعال عمليات الطرح الأولي للعملة (ICO) الذي ضعفت سمعته مقارنة بأول أيامه وأصبح لا يلبي المطلوب.

ليأتي حل الاكتتاب والعرض العام عن طريق منصات التداول الموثوقة التي تعمل بمثابة الوسيط والضامن لعملية الاكتتاب.

في هذا الموضوع سنتعرف على أهم منصات التداول التي قدمت مشاريع IEO على منصاتها وترتيبها والتعرف على أكبرها من حيث تحقيق النتائج، حسب دراسة قامت بها منصة BitMEX.

منصة بينانس واحدة من كبار صناعة العملات الرقمية المشفرة ولديها فرع Binance Launchpad المختص في طرح عروض الاكتتاب IEO أجرت المنصة 9 عمليات بيع واكتتاب ومن أهمها مشروع BitTorrent token.

استطاعت Binance Launchpad جمع 17.3 مليون دولار كمجموع الاستثمار في IEOs لغاية شهر مايو الحالي.

وكان مشروع BitTorrent هو الذي يمثل الحصة الأسد من المجموع الكلي حيث تم جمع 7.5 مليون دولار

يليه مباشرة مبشروع Celer الذي جمع 4.5 مليون دولار، وحل في المرتبة الثالثة مشروع Fetch.AI بجمعه 4.1 مليون دولار.

الدراسة التي قامت بها شركة BitMEX شملت كذلك منصة Huobi و Bittrex و Okex و BitMax و KuCoin.

مقالات ذات صلة Advertisements

المرتبة الثانية بعد بينانس هي منصة هوبي التي تمكنت من جمع 8.1 مليون دولار من طرح مشروعين للاكتتاب هما كل من TOP و Newton.

المرتبة الثالثة كانت من نصيب منصة Bittrex والتي طرحت مشروع واحد للاكتتاب وهو VeriBlock حتى نهاية شهر أبريل (تاريخ كتابة التقرير).

وبحسب الدراسة فإن عمليات IEO زادت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة إذ أثبت نجاحه إلى حد ما.

للعلم تم جمع 38.9 مليون دولار من عمليات بيع IEOs منذ بداية سنة 2019 لغاية 25 أبريل الماضي

احتلت منصة بينانس المرتبة الأولى فيها.

اقرأ أيضا:

منصة Bitfinex تخطط لإطلاق عملة رقمية خاصة بها عبر الـ (IEO)

منصة ADAX العربية تحتضن اكتتاب (IEO) لمشروع MenaPay