منصة Binance تكمل فترة تحديث النظام و تبدأ التداول وتعلن عن مسابقة بقيمة 50000 BNB للمجمتع

أعلنت منصة Binance أحد أكبر منصات تداول العملات الرقمية على مستوى العالم عن إكتمال فترة الصيانة وتحديث النظام وإنتهاء تعليق التداول على المنصة بعد أن تم تمديدها لساعتين إضافيتين في وقت لاحق من اليوم ، وعلى ذلك عادت المنصة للعمل وبدأ التداول من جديد.

وفي هذا الخصوص نشر فريق منصة Binance بيانا على صفحة الدعم نستعرضه معكم في الخليج 365 الإخباري .

” تفاصيل بيان منصة Binance ”

مستخدمي منصة Binance الأعزاء ، تعلن منصة Binance عن إكتمال ترقية نظام المنصة ، وسوف نستأنف جميع أنشطة التداول بالمنصة في الساعة 1:00 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق (UTC).

ومن الآن وحتى بدء التداول ، سيتمكن المستخدمون من إلغاء طلبات الصفقات المفتوحة ومعالجة عمليات الإيداع ، واستخدام الوظائف الأخرى ذات الصلة بالحساب .

يرجى ملاحظة أن وظيفة السحب ستكون متاحة بعد وقت قصير من استئناف التداول بالمنصة .

وأضاف بيان المنصة بعض التوجيهات لتأمين حسابك :

لزيادة أمان حسابك وحمايته ، نوصيك بقراءة 14 تلميحًا لتحسين الأمان لحساب منصة Binance الخاص بك .

14 Tips to Enhance Security for Your Binance Account .

بالإضافة إلى تغيير كلمة المرور بشكل دوري وإعادة ضبط كود التوافق الثنائي 2FA ، وتحديث رمز مكافحة التصيد الاحتيالي anti-phishing code .

وللتعبير عن امتناننا لدعم مجتمع منصة Binance الذي لا يتزعزع لنا ، سنوفر مستويات أعلى للحسابات في منصة Binance للحسابات الكبرى VIP level ups لمدة 7 أيام . وسنعمل على منح 50،000 من عملة المنصة BNB كهدايا مسابقة لمجتمع منصة Binance .

تداول أكثر من 1 بيتكوين BTC للمشاركة في فرصة الفوز بجوائز من ضمن 50000 من عملة BNB ضمن صندوق السحب prize pool .

تبدأ المسابقة من تاريخ 2019/05/15 1:00 مساء بالتوقيت العالمي المنسق UTC و حتى تاريخ 2019/05/18 0:00 صباحا بتوقيت (UTC) .

وسوف تقسم فرص ربح الهدايا من مجمع جوائز المسابقة 50,000 من عملة BNB على جميع المستخدمين الذين لديهم حجم تداول صحيح يبلغ 1 بيتكوين BTC أو أكثر ( شراء وبيع ) عبر أي زوج من أزواج التداول على منصة Binance خلال فترة العرض .

استمتع بمستوى VIP أعلى من مستوى الـ VIP الحالي لمدة 7 أيام :

Advertisements

فترة العرض : من تاريخ 2019/05/15 1:00 مساء بالتوقيت العالمي المنسق UTC وحتى تاريخ 2019/05/22 0:00 صباحا بتوقيت UTC .

سيستمتع جميع مستخدمي المنصة من مستوى الـ VIP الحاليين بترقية مستواهم بمستوى VIP واحد أعلى من مستوى الـ VIP الحالي والذين حصلوا عليه بواسطة حجم التداول المؤهل القياسي وحساب أصولهم من عملة BNB في الحساب.

على سبيل المثال ، سيتم ترقية مستخدم من مستوى VIP 3 إلى VIP 4 خلال فترة الترويج .

ويرجى الرجوع إلى صفحة معايير مستوى Binance VIP

Binance VIP Level Standard الخاص بنا لمعرفة ما إذا كنت مؤهلاً أم لا.

الشروط:

تحتفظ منصة Binance بالحق في إلغاء أو تعديل قواعد نشاط الحساب أو تقييم النشاط وفقًا لتقديرنا الخاص.

يشير مصطلح حجم التداول الصحيح Valid trading volume في المنصة إلى إجمالي عمليات البيع والشراء ، باستثناء صفقات غسل الأموال wash trades .

تحتفظ منصة Binance بالحق في استبعاد عمليات التداول التي تعتبر عمليات غسل أموال Wash Trades أو العمليات التي تظهر كطرق تهدف للتلاعب في السوق .

هذا وسيتم إصدار مكافآت المسابقة في غضون أسبوعين بعد إنتهاء فترة المسابقة.

ستتمكن من تسجيل الدخول إلى حسابك ورؤية جائزتك عبر الذهاب إلى “محفوظات التوزيع” Distribution History من مركز الحساب Account Center .

لن تتمكن الحسابات الفرعية Sub-accounts من المشاركة في هذا النشاط.

تحذير من المخاطر: الإستثمار في العملات الرقمية يخضع لمخاطر السوق العالية.

ومنصة Binance ليست مسؤولة عن أي خسائر مباشرة ، أو غير مباشرة أو تبعية نتيجة للمنافسة التداولية ، ويرجى إدارة استثماراتك بحذر.

نشكركم على دعمكم .

فريق منصة Binance .

2019/05/15

هذا ولا تزال عمليات السحب في منصة Binance معلقة حتى توقيت كتابة هذا المقال .

المصدر : binance.com

إخلاء مسؤولية

موقع الخليج 365 الإخباري يعرض الأخبار بشكل حيادي و لا يعرض نصائح إستثمارية حول عروض طرح أولية و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو نصائح استثمارية و يخلي المسؤولية من أي قرار استثماري يقوم به القارئ

تابعونا على التلجرام