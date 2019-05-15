براد شيرمان : العملات الرقمية تهدد هيمنة الدولار الأمريكي وتساعد فقط الأنشطة الإجرامية

يحث براد شيرمان ، عضو الكونغرس الديمقراطي في البيتكوين ، زملائه على إصدار قانون يحظر العملات الرقمية في الولايات المتحدة.

“أبحث عن زملاء ليشاركوا معي في تقديم مشروع قانون لحظر مشتريات العملة الرقمية من قبل الأميركيين ، حتى نتمكن من تحقيق ذلك بما انا ما زلنا في بدايتها “.

صرح بهذا عضو الكونغرس شيرمان وهو من كاليفورنيا في 9 مايو في إجتماع لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.

يقول شيرمان إن الحظر ضروري لأن إستخدام العملات الرقمية يهدد بتقويض الدولار الأمريكي ويفيد فقط في الأنشطة الإجرامية مثل غسل الأموال وتجارة المخدرات والتهرب الضريبي.

علاوة على ذلك ، يلاحظ شيرمان أن محبي العملات الرقمية لم يخفوا رغبتهم أبدا في إستبدال العملة الورقية بعملة رقمية وهذا غير مقبول به.

“يأتي الكثير من قوتنا الدولية من حقيقة أن الدولار الأمريكي هو الوحدة القياسية للتمويل والمعاملات الدولية ويعد تخليص بنك الإحتياطي الفيدرالي في نيويورك أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للمعاملات النفطية الرئيسية وغيرها. “

وأضاف :

إن الغرض المعلن من أنصار العملة الرقمية هو سحب تلك القوة منا ، لوضعنا في وضع تكون فيه العقوبات الأكثر أهمية التي فرضناها على إيران ، على سبيل المثال ، غير مهمة “.

“إذا كان الأمر يتعلق بتخريب سياستنا الخارجية أو فرض تحصيل الضرائب لدينا أو إنفاذ القانون التقليدي ، فإن ميزة العملات الرقمية على العملات السيادية هو فقط للمساعدة في عدم تمكين الولايات المتحدة وسيادة القانون “.

يقول عضو الكونغرس شيرمان إنه يشعر بالقلق إزاء الإرتفاع الشديد في إستخدام العملات الرقمية للنشاط الإجرامي.

وأشار إلى مثل بعض الجماعات الإرهابية التي تسعى للحصول على تبرعات البيتكوين بسبب العزلة المالية التي تعانيها نتيجة العقوبات الإقتصادية الأمريكية.

كما تسعي إيران أيضا في خضم أزمة مالية بسبب العقوبات الأمريكية القاسية التي شلت اقتصادها إلى إيجاد مخرج حيث بدأت إيران بالفعل بإستخدام العملات الرقمية وبدأت حتى في تعدين البيتكوين للتحايل على العقوبات.

بالنسبة إلى عضو الكونغرس براد شيرمان ، هذا مثال واضح على كيفية إستخدام العملات الرقمية من قبل المجرمين لإفساد السياسة الخارجية الأمريكية.

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أقر شيرمان بأن العملات الرقمية لها أغراض مشروعة ، لكنها تعد ميزة فريدة لأولئك الذين يرغبون في ارتكاب الجريمة و ليست هذه هي المرة الأولى التي ينتقد فيها عضو الكونغرس شركات العملات الرقمية واستخداماتها.

في 3 أيار (مايو) ، انتقد شيرمان دخول فيسبوك إلى ساحة العملات الرقمية حيث قام بالتغريد علي تويتر:

“يائسًا لإظهار أنه يؤمن بالخصوصية ، سيقوم Facebook بإنشاء منصة عملة رقمية لحماية خصوصية تجار المخدرات والمتهربين من الضرائب والإرهابيين”.

الإستخدام العالمي للدولار الأمريكي يقوي الإقتصاد الأمريكي ويسمح لنا بمعاقبة الدول المارقة هؤلاء اليائسون لإضعاف الولايات المتحدة يصلون من أجل إستبدال للدولار الأمريكي بالعملات الرقمية “

بالنسبة لأولئك السياسيين ، فليس من المستغرب أن يعارض عضو الكونغرس شيرمان بشدة بشأن العملات الرقمية فكثير من الديمقراطيين في الولايات المتحدة لا يؤيدون العملات الرقمية ، على الرغم من أن هناك البعض منفتح الذهن.

على النقيض من ذلك ، فإن الجمهوريين – المؤيدين بشكل عام للأعمال التجارية – أكثر انفتاحًا على تشجيع المشاريع التجارية على سبيل المثال ، تعتبر هيستر بيرس ، أحد خمسة مفوضين في مجلس الأوراق المالية والبورصة ، مؤيدة لعملة البيتكوين لدرجة أنها كانت تُطلق عليها إسم “Crypto Mom”

بيرس هجمهوريه عينها الرئيس دونالد ترامب كما ولدى ترامب عدد من كبار المساعدين المؤيدين للعملات الرقمية بما في ذلك القائم بأعمال رئيس أركان البيت الأبيض ميك مولفاني.

وبالمثل ، حصل رئيس CFTC كريستوفر جيانكارلو الجمهوري على لقب “Crypto Dad” لمنصبه المؤيدة للبيتكوين.

ولكن لسوء الحظ بالنسبة لعشاق العملات الرقمية ، سيتقاعد قريبًا لكن بديله المفترض ، هيث تاربيرت ، من المحتمل أن يكون متفتح الذهن بشأن العملات الرقمية بالنظر إلى سجل حافل في تعيين ترامب.

المصدر :CCN.COM

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