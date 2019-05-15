14 نصيحة لرفع مستوى حماية حسابك في منصة بينانس

بعد عملية القرصنة الأخيرة التي مرت بها منصة بينانس، نشرت هذه الأخيرة على مدونتها الرسمية مجموعة من النصائح لرفع مستوى حماية الحساب على المنصة.

بالنسبة لـ14 نصيحة لفرع مستوى حماية حسابك في منصة بينانس فهي كما يلي:

1- استخدم دائما ميزة التوثيق الثنائي (2FA): ميزة التحقق بخطوتين تعد من الميزات الأكثر أمانا لضمان حماية الحساب ومعلومات الدخول، إذ قبل الدخول للمنصة يجب ادخال كود خاص يتم ارساله عبر رسالة نصية للهاتف المحمول وبادخاله يتم تفعيل الحساب بشكل آلي.

2- تحقق من الأجهزة المسموح لها عند الدخول لحسابك: عند استعمال جهاز جديد والدخول من خلاله للمنصة يتم التحذير وعدم التصريح بالدخول إلا في حالة الموافقة عن طريق الايميل الذي ترسله المنصة لحسابك، هنا يجب أن تحرص على الموافقة على الأجهزة التي تملكها ولديك سلطة عليها لمنع عمليات السرقة.

3- استعمال رقم سري قوي: بالرغم من أن هذه النصيحة تعتبر من البديهيات إلا أن الكثير ينسى ذلك ويغفل عنه ما يعني سهولة تخمين الرقم السري، وعليه يجب استعمال رقم سري قوي مكون من أرقام، حروف، رموز.

4- السماح بعمليات السحب نحو العناوين الموثوقة: يجب إدراج عنوان السحب موثوق والتأكد من صحته قبل عمليات السحب.

5- اكمال اجراءات توثيق الحساب إلى المستوى الثاني: لدى منصة بينانس مستويات من عمليات التوثيق، المستوى الثاني يتم الزام رفع وثائق رسمية للتأكد من صاحب الحساب ويتم توفير مجموعة من الميزات لهذا المستوى كإمكانية سحب 100 بيتكوين وغيرها من الميزات الأخرى.

6- وضع بعض العملات في محفظة خاصة: مهما كانت منصة التداول مؤمنة إلا أنها تستعمل المحافظ الساخنة في عمليات الحفظ لتسريع عمليات التداول ومن المعروف أن المحافظ الساخنة ضعيفة بعض الشيء أمنيا أمام المحافظ الباردة، لذا يجب وضع في الاعتبار حفظ بعض العملات في محفظة باردة منفصلة.

7- الحذر في استخدام برمجية API: تساعد برمجية API السماح لمبرمجي التطبيقات الاستفادة من المعطيات التي تقدمها بينانس، في العديد من الأحيان يكون استخدام هذه البرمجية بشكل غير سليم ما يعني نفص في الجانب الأمني.

النصائح السبعة القادمة ركزت عليها بينانس وأوصت عليها بشكل أكبر لضرورتها في تحصين الحساب.

8- التأكد من أن الأنترنت لديك آمن: استخدام شبكات الواي فاي العامة قد تعرض حسابك للخطر بتدخل طرف ثالث في عملية الاتصال لذا التأكد من الاتصال بشبكة آمنة فقط.

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9- تنصيب مضاد فيروسات: التأكد من تنصيب أحد برامج الحماية المشهورة لتجنب الفيروسات والهجومات التي تستهدف الحسابات البنكية وحسابات الدخول لمنصات التداول.

10- استخدام القفل للهاتف: لمنع أي امكانية للوصول لحساب المنصة من طرف المتطفلين أو عند ضياع الهاتف.

11- استخدام حافظ الأرقام السرية: تعدد الأرقام السرية وتعقدها يجعل أمر تذكرها معا صعب بعض الشيء لذا يمكن استخدام أحد برامج حفظ الأرقام السرية.

12- استخدام بريد الكتروني مخصص للدخول للمنصة: البعض يستعمل بريد الكتروني واحد للدخول لمعظم حساباته ما يعد أمرا غير آمن.

13- استثمر في اجهزة التحقق بخطوتين: هناك بعض الأجهزة الحديثة تلقى رواجا كبيرا في ساحة العملات المشفرة وهي أجهزة معدة خصيصا لتعمل على حفظ معلومات الدخول وتكمل عملية التحقق بخطوتين وتعتبر من الوسائل القوية للحماية وتنوي بينانس دعمها ففي الأيام القادمة.

14- حظر الرسائل المزعجة والهجومات الاحتيالية: تصلنا يوميا العديد من الرسائل السبام يجب التحقق منها جيدا قبل المواصلة في تتبعها.

كانت هذه أبرز النصائح لحماية حسابك في منصة بينانس.

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