تعاون بين مشروع الكاردانو (ADA) و حكومة منغوليا لمكافحة الأدوية المغشوشة في الدولة

أعلنت شركة IOHK الشركة المسؤولة والراعية لمشروع كاردانو (ADA) عن اتفاق مع الحكومة المنغولية.

الإعلان عن الاتفاق نشر من طرف شركة IOHK على تويتر.

الاتفاق جاء على إثر قمة Frontier Blockchain المنعقدة في منغوليا والتي حضرها العديد من الجمعيات وشركات التكنولوجيا المالية.

وبعد توصل كاردانو لاتفاق مع الحكومة المنغولية من شأن ذلك أن ينعكس ايجابا على سير شبكة الكاردانو وذلك عبر زيادة عدد استخداماتها.

وبحسب بعض التقارير الاخبارية فإن للسيد “تشارلز هوسكينسون” المدير التنفيذي لشركة IOHK علاقة طيبة مع وزير خارجية منغوليا وكان يتفاعلان مع بعض منذ سنة 2018 ويبحثان حول كيفية إطلاق والاستفادة من تقنية البلوكشين في منغوليا.

كما صرح “هوسكينسون” في وقت سابق بأن زيارته لمنغوليا ليست بقصد العطلة ولكنها زيارة عمل ولقاءات مع وزراء منغوليين لتسريع اعتماد تقنية البلوكشين في البلاد.

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وتهدف الحكومة المنغولية من خلال الشراكة الأخير مع مشروع الكاردانو من توسيع استخدام تقنية البلوكشين لمواجهة توريد الأدوية المزيفة والمغشوشة, والتي قدرت نسبتها بأكثر من 18% وترتفع هذه النسبة في المناطق الريفية لتصل لغاية 40%.

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كما وقعت الحكومة المنغولية شراكة مع شركة FarmaTrust التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها لمواجهة ظاهرة استيراد الأدوية المزيفة, ومن الممكن أن شبكة الكاردانو ستعمل مع شركة FarmaTrust للحد من ظاهرة استيراد الأدوية المزيفة.

لكن لا يوجد هناك أي تفاصيل رسمية تؤكد ذلك حيث لم يتم لحد الساعة الاعلان عن تفاصيل الشراكة الموقعة.

من جهة أخرى تشير بعض الأخبار أيضا أن كاردانو تعمل مع الحكومة الاثيوبية لإنشاء عملة رقمية مشفرة خاصة بها.

ما يعني أن شركة IOHK تسعى للتعاون مع الدول النامية لتعزيز استخدام تقنية البلوكشين وتوسيعها والاستفادة من قدراتها.

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