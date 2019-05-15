منصة Coinbase تتوسع عالمياً وتطلق خدماتها في عدد من الدول العربية

تعمل منصة Coinbase بشكل مستمر على تقديم خدماتها إلى مجتمع العملات الرقمية في جميع أنحاء العالم. حيث كشفت المنصة أنه يمكن للعملاء الآن شراء الدولار الرقمي (USDC) في 85 دولة حول العالم بعد ما كان الدعم متاحاً فقط داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت المنصة عن خطتها في التوسع الدولي على نطاق واسع, حيث أصبحت منصة Coinbase متاحة في أكثر من 100 دولة – 85 دولة منهم تدعم شراء الدولار الرقمي (USDC) -. ولكن العديد من هذه الدول تتيح التداول الكريبتو – مقابل – الكريبتو ولا يوجد خيار التداول مقابل العملات النقدية بعد.

وكما يوحي الإسم, فإن الدولار الرقمي (USDC) هو يدل على عملة رقمية مستقرة تمثل 1:1 دولار أمريكي. وهي أحد العملات الرقمية التي تقوم منصة Coinbase بدعمها وهي شريكة للمنصة.

وقد تكون عملة الدولار الرقمي (USDC) خيار مناسب للعديد من الأفراد الذين يعيشون في بلدان تعاني من التضخم الاقتصادي. على سبيل المثال, فإن التضخم في الأرجنتين بلغ 47 في المئة في عام 2018. وبذلك فإن جميع التكاليف الطبيعية أصبحت تكلف أكثر من ذي قبل وخسر الجميع مدخراتهم مقابل الاحتفاظ بالعملة النقدية المحلية.

وبتحويل هذه المدخرات في الدول التي تعاني من تضخم اقتصادي إلى عملة الدولار الرقمي قد يجنبهم الخسائر المتراكمة من التضخم, علماً بأن الكثير من الناس يستخدمون بالفعل العملات الرقمية المشفرة لتجنب التضخم, بالرغم من المخاطر الهائلة مقابل الاستثمار في أسواق الكريبتو.

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وحددت منصة Coinbase قائمة بالدول الجديدة التي سيتم إطلاق خدمة شراء الدولار الرقمي (USDC) و التداول الكريبتو – مقابل – الكريبتو والتي شملت عدد من الدول العربية (البحرين والكويت والأردن و عمان).

وللإطلاع على القائمة الكاملة بالدول: أنجولا ، أرمينيا ، أروبا ، جزر البهاما ، البحرين ، بربادوس ، بنين ، بوتسوانا ، البرازيل ، جزر فيرجن البريطانية ، بروناي ، الكاميرون ، جزر كايمان ، كوستاريكا ، كوراساو ، جمهورية الدومينيكان ، الاكوادور، السلفادور، غانا، غواتيمالا، هندوراس، جامايكا، الاردن، كازاخستان، كينيا، الكويت، قيرغيزستان، ماكاو، جزر المالديف، موريشيوس، منغوليا، الجبل الأسود، ناميبيا، نيبال، نيكاراغوا، عمان، بنما، بنما، باراجواي، رواندا، صربيا، جنوب إفريقيا وتايوان وترينيداد وتوباغو وتونس وتركيا وأوغندا وأوروغواي وأوزبكستان وزامبيا.

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