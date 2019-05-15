للمبتدئين: 9 قواعد أساسية للاستثمار في العملات الرقمية والكريبتو

الاستثمار في العملات المشفرة كغيره من أنواع الاستثمار في المجالات الأخرى, إلا أن الاستثمار في العملات المشفرة متقلب بشكل كبير ما يعني تقلب المزاج والانفعالات وتباين الحالات النفسية.

فالعديد من المستثمرين في العملات الرقمية المشفرة وخاصة المبتدئين يصيبهم الهلع عند نزول الأسعار ونصفهم يقوم بعملية البيع.

نود في هذا الموضوع تقديم:

9 قواعد أساسية للاستثمار في العملات الرقمية والكريبتو

1- لا تنوع استثماراتك أكثر من اللازم: صحيح أن هناك مثل يقول لا تضع كل البيض في سلة واحدة، لكن لا يعني الأمر بأن نستتثمر في كل عملة نجدها أمامنا بل نختار أفضلها.

2- اجعل البيتكوين والايثريوم ميزانك: قياس نجاح الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة البديلة نسبة للبيتكوين والايثريوم وليس نسبة للدولار الأمريكي.

3- لاتتبع وتطارد عمليات البمب اند دمب: بدل من ذلك يجب قراءة الاتجاه العام وقراءة الصورة الكلية أفضل من متابعة عملية “بمب اند دمب” مقصودة ومتعمدة تخدم أغراض أصحابها ويكون مفعولها سريع.

4- استثمر في العملات الهادفة والناجحة: هناك بعض العملات المشفرة جعلت أصحابها أغنياء لكنها انتهت بسرعة نتيجة عدم اعتمادها على مشروع هادف تقوم عليه مثل عملة (Bitconnect) الاحتيالية.

5- لا تتداول و تضارب بنشاط وكثرة: تداول وتغيير العملات المستثمر فيها باتباع كل عملية هبوط أو صعود يضر ولا ينفع وإن كان ولابد فيمككن تخصيص نسبة 10% فقط لهذا الأمر.

6- انسى أعلى سعر أو أقل سعر: إن كنت تتداول وتضارب فانسى أمر أعلى سعر وأقل سعر وركز على اتجاه العملة بشكل عام. حيث لن تقوم بالشراء عند أقل سعر و البيع عند أعلى سعر في مضارباتك, ولكن اعتمد على استراتيجية محددة تتيح لك دخول مناسب وخروج مناسب.

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7- 95 % من العملات المشفرة قيمتها 0 دولار و بعضها قيمته 1 تريليون دولار فأنتقي أفضلها.

8- العملات المشفرة ليست البيتكوين فقط: البيتكوين حمل تكنولوجيا ثورية ولا تزال تتكيف مع تطورات السوق، المنافسة أصبحت شرسة بظهور عدة بدائل يمكن الاستثمار فيها قد تؤدي العمل أفضل من البيتكوين.

9- اجني الأرباح في وقتها: عليك تحديد الهدف من استثمارك وببلوغه اجني الأرباح ولا تنتظر أن تزداد القيمة أكثر.

كانت هذه بعض النصائح المهمة للمبتدئين وكتذكير للعارفين بالفعل بمجريات السوق.

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