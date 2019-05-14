هواتف سامسونغ الذكية ستأتي بميزات العملات المشفرة وبلوكتشين

تام شمس - الثلاثاء 14 مايو 2019 11:57 مساءً - من المتوقع أن تُعرض الهواتف الذكية ذات الميزانية المحدودة التي تصدرها شركة سامسونغ العملاقة للإلكترونيات الاستهلاكية في كوريا الجنوبية، ميزات العملات المشفرة وبلوكتشين، وذلك حسبما أفادت الصحيفة المحلية الصادرة باللغة الإنجليزية بيزنس كوريا يوم ١٤ مايو.

ووفقًا للتقرير، سيتم تضمين وظيفة العملات المشفرة وبلوكتشين ذات الصلة المضمنة في سامسونغ إس١٠ في طرز غالاكسي الأخرى للهواتف الذكية. وبحسب ما ورد يخطط منتج الإلكترونيات للتعاون مع شركات الاتصالات على بطاقات الهوية المتنقلة القائمة على بلوكتشين والعملات المحلية.

حيث قال تشاي وون تشول، المدير الإداري الأول لفريق استراتيجية المنتجات في قسم الأعمال اللاسلكية بشركة سامسونغ للإلكترونيات:

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"سنخفض الحواجز أمام التجارب الجديدة من خلال التوسع التدريجي في عدد طرز غالاكسي التي تدعم وظائف بلوكتشين. وسنعمل أيضًا على توسيع البلدان المستهدفة بخدماتنا بعد كوريا والولايات المتحدة وكندا".

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في نهاية شهر فبراير، فإن الهواتف الذكية الجديدة من سلسلة غالاكسي إس١٠ التي أصدرتها شركة سامسونغ الكورية الجنوبية العملاقة للتكنولوجيا ستحتوي على ما يبدو على وظائف محفظة إيثريوم (ETH) وبيتكوين (BTC)، واثنين من الرموز المميزة الأخرى.

وفي نهاية شهر أبريل، أخبر مصدر مجهول لمنفذ إخباري بمجال العملات المشفرة أنه قد ينتهي الأمر بسامسونغ إلى تطوير سلسلة بلوكتشين خاصة وعامة كاملة باستخدام توكنها الخاص.