كوين بيز توسّع نطاق خدمتها لتشمل ٥٠ دولة أخرى، وتطلق دعم USDC في ٨٥ ولاية قضائية

تام شمس - الثلاثاء 14 مايو 2019 11:57 مساءً -

أعلنت محفظة وبورصة العملات المشفرة الأمريكية الرائدة "كوين بيز" في منشور مدونة يوم ١٤ مايو أنها قد وسعت خدمة تداول عملة USDC للعملاء في ٨٥ دولة.

وإلى جانب إعلان USDC، أعلنت كوين بيز أيضًا عن توسع عالمي كبير، مع إضافة ٥٠ ولاية قضائية أخرى إلى تغطيتها، بما في ذلك بلدان مثل البرازيل وجنوب إفريقيا وتايوان وغيرها.

وبدءًا من اليوم، تقدم كوين بيز خدماتها للعملاء في ١٠٣ دولة في المجموع، حسبما ذكرت البورصة، مضيفة أن هذه الخطوة ستساعد في تسريع التبني العالمي لتداول العملات المشفرة.

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وتعتبر USD Coin هي أول عملة مستقرة مدرجة للتداول على منصة كوين بيز: حيث أدرجت البورصة USDC لأول مرة في أكتوبر ٢٠١٨ للعملاء في الولايات القضائية المختارة في الولايات المتحدة.

ومن خلال إضافة تغطية USDC في ٨٥ ولاية قضائية عالمية، تهدف كوين بيز إلى "تحسين حياة الناس في البلدان التي يؤدي فيها التضخم إلى تآكل الثروة"، وفقًا لمنشور المدونة. حيث أوضحت الشركة أن العملات المستقرة مثل USDC يمكن أن توفر فرصة للحماية من التضخم المرتفع في البلدان المضافة حديثًا مثل الأرجنتين وأوزبكستان، حيث من المتوقع أن تتضخم أسعار المستهلكين بنسبة ١٠-٢٠ ٪ في عام ٢٠٢٠.

العملة المستقرة هي عملة رقمية مصممة لتقليل تقلبات الأسعار إلى الحد الأدنى بسبب ربطها بنسبة ١:١ بعملة معينة أو عملة مشفرة. وفي وقت كتابة المقالة، توجد ٣٤٨ مليون عملة USDC متداولة مع حجم تداول يومي يبلغ حوالي ٢٥٠ مليون دولار، وفقًا لبيانات من كوين ماكت كاب.