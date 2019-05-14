ريب تسجّل أعلى مكاسب بين العملات المشفرة بعد بدء التداول على كوين بيز وإطلاق السندات المتداولة في البورصة

تام شمس - الثلاثاء 14 مايو 2019 11:57 مساءً -

أكدت بورصة العملات المشفرة الأمريكية الرائدة "كوين بيز" أنها قد أطلقت خدمة تداول ريبل لمستخدمي نيويورك، وذلك في تحديث على مواقع التواصل الاجتماعي يوم ١٣ مايو.

ووسط السوق الصاعدة المستمرة لبيتكوين (BTC)، تصدرت ريبل أفضل أداء خلال يوم الثلاثاء بعد الأخبار، حيث حقق زوج ريبل مقابل الدولار مكاسب تصل إلى ٢٢٪ في غضون ٢٤ ساعة حتى وقت تابة المقالة.

وكانت كوين بيز برو قد طرحت دعم ريبل في الأصل على منصتها في فبراير.

وترافق إضافة نيويورك مع أخبار من أوروبا، حيث كشفت البورصة الألمانية شتوتغارت بورس أنها أطلقت سندات مالية متداولة في البورصة (ETN) مخصصة لكل من ريبل ولايتكوين (LTC).

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حيث قال يورغن ديتريش، مدير تداول الأوراق المالية والصناديق في البورصة إن "هناك اهتمام كبير بالعملات المشفرة".

"ستسمح هذه السندات المتداولة في البورصة للمستثمرين في ألمانيا بتتبع تطورات الأسعار المستقبلية لعملة لايتكوين وريبل من خلال الأوراق المالية المتداولة في البورصة لأول مرة."

وشتوتغارت هي ثاني أكبر بورصة في ألمانيا، حيث أفاد كوينتيليغراف في وقت سابق عن تغير الآراء تجاه العملات المشفرة على نطاق واسع بين المنظمين الألمان هذا الشهر.

وفي هذه الأثناء يستمر الاهتمام المصرفي بشبكة المدفوعات في ريبل، حيث أصبحت المملكة العربية السعودية الشهر الماضي أحدث مشارك لإطلاق عمليات تحويل عبر الحدود باستخدام التكنولوجيا.