عقود بيتكوين الآجلة لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية تسجّل ١,٣ مليار دولار وسط التقدم المفاجئ للعملة

تام شمس - الثلاثاء 14 مايو 2019 11:57 مساءً -

سجلت مجموعة بورصة شيكاغو التجارية حجمًا قياسيًا لعقود بيتكوين الآجلة يوم ١٣ مايو مع استمرار سوق العملات المشفرة الصاعد.

حيث سجلت بورصة شيكاغو التجارية، التي أصبحت مع بورصة شيكاغو للخيارات (CBOE) أول مزوّد لعقود بيتكوين الآجلة للسوق في ديسمبر ٢٠١٧، رقمًا قياسيًا بلغ ٣٣٧٠٠ عقدًا يوم الاثنين.

ويمثل هذا الرقم ما يعادل ١٦٨٠٠٠ بيتكوين (١,٣٥ مليار دولار) - وهو ارتفاع يقرب من ٥٠٪ مقابل أعلى مستوى سابق تم تسجيله، والذي بلغ ٢٢٥٠٠ عقد و١١٢٧٠٠ بيتكوين (حاليًا ٩٠٩,٢ ملايين دولار)، يوم ٤ أبريل.

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في ذلك الوقت، حذرت بورصة شيكاغو التجارية من انخفاض صافي الدخل بنسبة ١٧٪ في الربع الأول من عام ٢٠١٩ على الرغم من نشاط بيتكوين السريع.

بدأت آخر موجة صعودية لبيتكوين منذ سبعة أسابيع مع التزايد بسرعة في الأول من أبريل: ويوم الثلاثاء، سجلت العملة المشفرة الأكبر أعلى مستوى سنوي عند ٨٣٣٥ دولارًا.

كذلك سجلت أحجام التداول الخاصة ببيتكوين أرقامًا قياسية يومية منفصلة، مع وجود يومين من أعلى المستويات التاريخية المتعاقبة هذا الأسبوع.

وفي الوقت نفسه، دعت بورصة شيكاغو التجارية إلى زيادة المشاركة التنظيمية في مجال العملات المشفرة، بحجة أن مشاركة السلطات أمر ضروري إذا أريد لهذه الظاهرة أن تنجح.