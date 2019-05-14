باينانس تُجري ترقية للنظام غدًا، وتوقف عمليات الإيداع والسحب والتداول

تام شمس - الثلاثاء 14 مايو 2019 11:57 مساءً - تخطط بورصة العملات المشفرة الرائدة "باينانس" لإجراء ترقية مجدولة للنظام غدًا ما سيوقف عمليات الإيداع والسحب والتداول لمدة تتراوح من ست إلى ثمان ساعات تقريبًا، وذلك وفقًا لإعلان رسمي نُشر يوم ١٤ مايو.

وبالأمس، أعلن الرئيس التنفيذي للبورصة، تشانغ بينغ تشاو (CZ)، أن المنصة تخطط لاستئناف عمليات الإيداع والسحب بالكامل اليوم، والتي كان قد تم تعليقها في أعقاب اختراق كبير للمنصة يوم ٧ مايو. حيث تمت سرقة حوالي ٧٠٧٠ بيتكوين (BTC) من محافظ البورصة الساخنة - والتي تجاوزت قيمتها ٤٠ مليون دولار في ذلك الوقت.

ووفقًا لمنشور اليوم، ستبدأ ترقية النظام غدًا ١٥ مايو في تمام الساعة ٣:٠٠ صباحًا (UTC)، ولن تعمل خلالها عمليات الإيداع والسحب وخدمات التداول.

وفي تغريدة مصاحبة للنشر، أشار سي زي إلى أنه "أثناء توقف التداول، سنقوم بالتحديث على فترات لا تقل عن كل ساعتين، كالمعتاد." كما ينص المنشور على ما يلي:

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"بمجرد اكتمال الترقية، سنصدر إعلانًا آخر وسنوفر للمستخدمين نافذة مدتها ٣٠ دقيقة لإلغاء الطلبات ومعالجة عمليات الإيداع والسحب واستخدام جميع الوظائف الأخرى المتعلقة بالحساب قبل استئناف التداول."

وحسبما تم الإبلاغ سابقًا، احتفظت سي زي وفريق باينانس إلى حد كبير بتفاصيل إجراءات ما بعد الاختراق طي الكتمان، محذرين من أن المخترقين ربما يتابعون عن كثب اتصالاتهم العامة وأن الكشف المفرط قد يضر باستراتيجية الاستجابة الأمنية للبورصة.

وفي وقت كتابة المقالة، تحتل باينانس المرتبة الثانية من حيث حجم التداول في العالم، حيث تشهد ارتفاعًا بنسبة ٦٠٪ تقريبًا في أحجام التداول اليومية على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.