شركة Samsung تدمج محفظة العملات الرقمية في أحدث طراز من هواتفها الذكية

أعلنت Samsung Electronics في فبراير رسميًا عن دمج محفظة العملات الرقمية في طرازها الرائد Galaxy S10 في شكل “Samsung Blockchain Wallet” ، مما يمكّن المستخدمين من تخزين توكن ERC20 وهو معيار بروتوكول يحدد قواعد ومعايير معينة لإصدار العملات الرقمية على شبكة Ethereum .



وفقًا للمنشورات المحلية ، تخطط Samsung لدمج محفظتها الرقمية في طراز Galaxy الأخرى بما في ذلك نماذج الميزانية التي يستخدمها المستخدمون في جميع أنحاء العالم على نطاق واسع.

قال Chae Won-cheol ، المدير الإداري الأول لفريق إستراتيجية المنتج في قسم الأعمال اللاسلكية بشركة Samsung Electronics أنه في المستقبل القريب ستقوم الشركة بتوسيع عدد جديد من طراز هواتف Galaxy التي تدعم العملات الرقمية وتوسيع خدماتها إلى الولايات المتحدة و كندا.

قال المدير التنفيذي:

سنخفض الحواجز أمام التجارب الجديدة من خلال التوسع التدريجي في طراز هواتف Galaxy التي تدعم وظائف تقنية بلوكتشين و سنقوم أيضًا بالتوسيع في البلدان المستهدفة بخدماتنا بعد كوريا والولايات المتحدة وكندا.

بعد إطلاق محفظة بلوكتشين ” Samsung Blockchain Wallet ” قبل ثلاثة أشهر قيدت الشركة إستخدام محفظتها الرقمية للمستخدمين في كوريا الجنوبية ، مع وجود خطط لتطبيق النظام على البلدان الأخرى على المدى الطويل.

استنادًا إلى البيانات التي قدمتها شركة Canalys ، قامت Samsung Electronics بشحن 70.3 مليون هاتف ذكي في الربع الرابع من عام 2018 متخلفة قليلاً عن Apple ولكنها تفوقت على Huawei و Oppo و Xiaomi وغيرها.

ومع ذلك ، في عام 2018 ، باعت Samsung Electronics 293.7 مليون هاتف محمول كأفضل موزع للهواتف المحمولة في السوق العالمية بحصة سوقية بلغت 21.2 في المائة ، كما وتتصدر أيضا هواتف Apple.

على مدار السنوات العديدة الماضية ، شهد سوق العملات الرقمية نصيبه العادل من الاختراقات البارزة وانتهاكات الأمان التي أدت إلى خسارة ملايين الدولارات من العملات الرقمية.

على الرغم من أن المنصات الكبيرة مثل Binance و Bithumb قادرة على تغطية الأموال المخترقة بأموال الشركات في حالة حدوث انتهاك أمني غير مرجح ، إلا أن المحافظ غير الاحتياطية التي توفر للمستخدمين السيطرة الكاملة على أموالهم قد تسمح للمستخدمين بتطوير عادة آمنة للتحكم في مفاتيحهم الخاصة .

الجهود التي تبذلها أكبر شركة مصنعة للهواتف “Samsung” في السوق العالمية لتشجيع المستخدمين على التحكم في أموالهم المخزنة من العملات الرقمية قد تقلل من خطر هجمات القرصنة المحتملة على المدى الطويل مع انخفاض الإعتماد على مزودي خدمات الجهات الخارجية لتخزين الأصول الرقمية .

نظرًا لزيادة سهولة إنفاق العملات الرقمية مع زيادة اعتمادها من قبل الناس ، فإن دعم العملات الرقمية من قبل شركة سامسونج للإلكترونيات وأجهزتها الرئيسية قد يزيد من سرعة إعتماد العملات الرقمية كبديل عن العملات الحالية.

Advertisements

عندما أطلقت Samsung لأول مرة محفظة العملات الرقمية ، وصف برنامجها التعليمي بلوكتشين بأنها تقنية يمكنها معالجة البيانات بطريقة نظير إلى نظير دون وجود كيان مركزي.

إن بلوكتشين هي طريقة جديدة تمكن كل مستخدم من تخزين ومعالجة البيانات في نظام بيئي لا مركزي ، ويتم استخدامه في العديد من المناطق مثل تأكيد معلومات التوزيع الآمن والتأمين والتحقق من العقود وإدارة حقوق الطبع والنشر وتوزيع المحتوى وتخزين عناصر اللعبة وتخزين العملات الرقمية ومعاملاتها .

من المحتمل أن تعتبر الشركة أن بلوكتشين عبارة عن تقنية يمكن استخدامها من قبل مجموعة واسعة من الصناعات والقطاعات مثل التأمين والألعاب والمدفوعات والتحقق من الهوية والمزيد.

يشير إستخدام توكن ERC20 إلى دعم العملات الرقمية الرئيسية مثل البيتكوين إلى نية الشركة لإنشاء بنية تحتية شاملة يمكن استخدامها من قبل المستخدمين على المدى الطويل لإجراء عمليات مختلفة يوميًا بإستخدام العملات الرقمية .

يتبع إعلان سامسونج عن توسيع محفظة العملات الرقمية لتكامل مدفوعات العملات الرقمية من قبل Wholefoods والإطلاق المخطط له في سوق Bakkt bitcoin للعقود الآجلة ، والتي من المتوقع أن تعزز جميعها البنية التحتية التي تدعم صناعة العملة الرقمية.

المصدر :CCN.com

اقرأ أيضا:

إخلاء مسؤوليه :

إن موقع الخليج 365 الإخباري ، يقوم بعرض الأخبار فقط بشكل حيادي ، و لا يعرض أية نصائح إستثمارية ، حول عملات رقمية بعينها ، أو حول عروض طرح أولية ، و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو أنها نصائح استثمارية ، و من ثم يخلي المسؤولية تماماً من أي قرار استثماري يقوم به القارئ .

تابعونا على التلجرام