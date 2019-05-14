سعر البيتكوين يخترق 8100 دولار في دقائق، ويتوقع المحللون الوصول إلى 10 آلاف

ارتفع سعر البيتكوين من 6،863 دولارًا إلى 8،167 دولارًا – أي بأكثر من 19 ٪ – خلال الـ 48 ساعة الماضية . و مع تحقيق البيتكوين أعلى مستوى جديد له في عام 2019 و استفاقته إلى مستويات شهر يوليو 2018 ، أشار المحللون إلى أن مستوى الـ 10 آلاف دولار أمريكي هو الهدف المحتمل التالي .

إن حركة سعر البيتكوين المفاجئة من حوالي 7000 دولار إلى أكثر من 8000 دولار قد تبعها تحذيراً من قبل عدد كبير نسبيًا من المحللين التقنيين فيما يتعلق بظهور ظروف ذروة البيع ( oversold ) من خلال المؤشرات الفنية للبيتكوين .

ارتفع سعر البيتكوين بأكثر من 14 ٪ مقابل الدولار الأمريكي في خلال الـ 24 ساعة الماضية . | المصدر : coinmarketcap.com

و قد أشار البعض إلى البيان الصادر عن “باولو أردوينو” Paolo Ardoino – كبير المسؤولين التقنيين في منصة Bitfinex – الذي أعلن فيه عن نجاحه في الحصول على مليار دولار أمريكي من الشركات الخاصة و “عمالقة” الصناعة ، كحافز محتمل لإرتفاع الليلة الماضية الذي حققه البيتكوين .

حيث كان “أردوينو” قد صرح قائلاً :

” إن منصة Bitfinex لديها القدرة على جمع 1 مليار دولار أمريكي ( USDT ) في 10 أيام ، في عملية بيع خاص . فالشركات الخاصة ، بالإضافة إلى العمالقة في صناعتنا و خارجها ، قامت باستثمارات تزيد عن 100 مليون دولار لكل منها . و قد قام فيلق المستخدمين في الداخل و الخارج باستثمار أكثر من مليون دولار لكل منهم . “

في حين أن العديد من المحللين يتوقعون أن العملة الرقمية المهيمنة سوف تتجاوز علامة الـ $ 10،000 دولار على المدى المتوسط – في المستقبل القابل للتوقع – يعتقد المتداولون أنه من المرجح أن يصير هناك تصحيحاً صحياً كخطوة قادمة .

و قد صرح بالأمس “جوش أولسويتش” Josh Olszewicz من خلال تغريدة له على حسابه الخاص في موقع تويتر ، قائلاً :

” بالنسبة لـ ( 1W ) البيتكوين ، فإن خط kijun لم يتماسك كمقاومة . . المقاومة الصعودية الوحيدة المتبقية هي “السحابة” ( cloud ) عند 10 آلاف . . أنا لا أقول أنه سوف يحدث ، و لكن إحتمال وجود لمسة لـ cloud يزيد إذا تم إختراق خط kijun . . إن هذه الحركة بأكملها على الـ 1W الآن تعد مختلفة كثيراً عن أعوام 2013 / 2014 / 2015 . “

و وفقًا لـ “جوش راجر” ، فإن عامل “الخوف من التفويت” Fear Of Missing Out – و اختصارها ( FOMO ) – قد عمل من بين العوامل الأخرى بمثابة حافز للسباق الصعودي الأخير للعملات الرقمية . و مع تراجع عامل الـ FOMO عن الإرتفاع القوي ، يتوقع المتداولون أن البيتكوين قد يمر بحركة تراجع .

حيث صرح “راجر” قائلاً :

” إن عامل الـ FOMO أمر حقيقي . البيتكوين حاليًا في حالة خرق و الهدف التالي للإتجاه الجاد ( serious interest ) هو ما فوق الـ 8200 دولار أمريكي . و يبقى الإتجاه الكبير ( high interest ) بالقرب من 6400 دولار إذا قرر الـ BTC التهدئة و التراجع . إن منطقة الشراء التي أحلم بها سوف تتراوح بين 5500 و 5700 دولار أمريكي ، و لكن ليس هناك أي وعود بأن الـ Bitcoin سوف يصل إلى هذا المستوى المنخفض مرة أخرى . “

و في هذا السياق ، هناك متداولون آخرون قالوا أن زيادة سعر البيتكوين من 5000 دولار أمريكي إلى 8000 دولار أمريكي في غضون شهر ، سوف يتبعه تصحيحاً طفيفاً كوضع مثالي للبيتكوين و بقية سوق العملات الرقمية .

” أي شيء في مستوى الـ 6 آلاف دولار يعد الآن حلم دخول للسوق . كل العيون متجهة الآن نحو دعم الـ 6800 دولار . الأمر كله يتوقف على التماسك ( consolidating ) ، و إتاحة بعض المجال للعملات البديلة ( Alt coins ) . “ Advertisements

مع ارتفاع أسعار الأصول الرقمية الرئيسية ، تخطت شركات الإستثمار في العملات الرقمية الرئيسية من أمثال Grayscale – التابعة لمؤسسة Digital Currency Group – بسهولة حاجز المليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة ( assets under management ) .

بالأمس 13 مايو ، قال “باري سيلبرت” Barry Silbert ، المؤسس و الرئيس التنفيذي لـ Digital Currency Group ، أن الأصول الخاضعة لإدارة ( Bitcoin Investment Trust ( GBTC – و هي وسيلة استثمارية تديرها شركة Grayscale ، تسمح للمستثمرين المعتمدين بالإستثمار في عملة البيتكوين في سوق الأسهم – قد بلغت 1.7 مليار دولار أمريكي .

حيث صرح “سيلبرت” في تغريدة له على حسابه الخاص في موقع تويتر – معلقاً على تغريدة شركة Grayscale – قائلاً :

” لقد بلغت أصول Grayscale Bitcoin Trust ( و يرمز لها بـ : GBTC ) الخاضعة للإدارة 1.7 مليار دولار أمريكي اليوم . “

مع قبول تجار التجزئة الرئيسيين للعملات الرقمية ، و قيام منصة Bitfinex بجمع مليار دولار أمريكي ، و إصدار منصة Bakkt تحديثًا متوقعًا للغاية في سوق العقود الآجلة لعملة البيتكوين ، فإن المعنويات حول السوق آخذة في التحسن .

و في تصريح لـ “تايلر وينكليفوس” Tyler Winklevoss – مؤسس منصة Gemini – قال فيه :

” فكرة العيش على العملات الرقمية أصبحت الآن حقيقة واقعة . يمكنك الآن القيام بذلك . بالنسبة للمستهلك ، فيمكننا القول بأنه أصبح واعياً بالعملات الرقمية . إن الأمر بمثابة نضج . “

لقد ارتفعت أسعار عملات الـ Ethereum و Litecoin و Bitcoin Cash و غيرها من الأصول الرقمية بنسبة تتراوح بين 5 ٪ إلى 15 ٪ مقابل الدولار الأمريكي في نفس اليوم ، مما يدل على قوة دفع قوية حتى بعد تحقيق مكاسب بنسبة 100 ٪ – على مدار عام حتى اليوم – لمعظم هذه العملات الرقمية .

بالأمس ، وضعت CNBCFastMoney مقارنة بين أداء عملة البيتكوين و أداء مؤشر S&P 500 على مدار العام الجاري ، و ذلك في تغريدة لها على حسابها الخاص في موقع تويتر ، حيث علقت قائلة :

” البيتكوين مقابل ستاندرد آند بورز 500 هذا العام ! “

لقد فاق أداء البيتكوين بالفعل معظم الأصول و المؤشرات المالية التقليدية في عام 2019 . في حين سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعًا بنحو 12 ٪ على مدار العام ، ارتفع البيتكوين بنسبة 107٪ في أقل من خمسة أشهر .

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المصدر : CCN

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