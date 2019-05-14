منصة بيت أوسيس تقترب من أن تصبح أول منصة مرخصة في الشرق الأوسط

منصة بيت أوسيس التي تتخذ من دبي مقرا لها، على بعد خطوة من الحصول على ترخيص لتصبح بذلك أول منصة مرخصة في الشرق الأوسط.

الترخيص يُنتظر أن تناله منصة بيت أوسيس من هيئة تنظيم الخدمات المالية FSRA التابعة لسوق أبوظبي العالمي ADGM

وكانت قد تحصلت منصة بيت أوسيس على الموافقة المبدئية ومازالت أمامها عقبة تنظيمية وحيدة لتلبيها وتحصل على ترخيص بتقديم خدماتها في المنطقة بشكل نظامي وكامل.

وترى بيت أوسيس بأن الموافقة المبدئية التي تحصلت عليها مهمة للغاية وخاصة في مجال صناعتها وقد يساعدها ذلك في أن تصبح أول منصة لتداول العملات الرقمية خاضعة للتنظيم في منطقة الشرق الأوسط.

وصرح بيان الشركة بأن العمل مع المنظمين في المنطقة بدأ منذ سنة 2018 وبتركيز خاص على منطقة الامارات العربية المتحدة.

وكمقتبس عن بيان الشركة ما يلي:

تمثل الموافقة المبدئية علامة فارقة وانجاز مهم للشركة في رحلتها بأن تكون أول منصة لتداول العملات الرقمية المشفرة مرخصة ومنظمة في منطقة الشرق الأوسط، ومن بين مجموعة قليلة من المنصات العالمية التي لديها ترخيص قانوني.

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وصرح السيد “علا دودين” المدير التنتفيذي لشركة ببيت أوسيسس ومؤسسها الشريك بأن المنصة ستطلق ككيان منظم خلال العام المقبل

وسيكون ذلك باضافة دعم واسع للعملات المشفرة ومحاولة التوسع لأسواق جديدة منها المملكة العربية السعودية.

للعلم منصة بيت اوسيسس أطلقت سنة 2015 كمنصة للكريبتو تعمل على تمويل المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

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