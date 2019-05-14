منصة Binance سوف تقوم بترقية النظام غداً

قامت منصة Binance – أحد أكبر منصات تداول العملات الرقمية في العالم – منذ ساعات قليلة بالإعلان عن أنها سوف تقوم بإجراء عملية ترقية مجدولة للنظام بدءًا من الغد 2019/05/15 في تمام الساعة الـ 00 : 3 صباحاً بتوقيت ( UTC ) . و سوف تستغرق عملية ترقية النظام حوالي ( 6 – 8 ) ساعات .
سوف تقوم منصة Binance بتعليق عمليات الإيداع و السحب و التداول خلال هذه الفترة . كما أن الإيداعات التي لم تكتمل قبل بدء الترقية سوف تتم معالجتها بعد اكتمال الترقية . و يرجى السماح ببعض الوقت لكي تتم عمليات الإيداع و تنعكس في حسابك بعد إتمام عملية ترقية النظام .
بمجرد اكتمال ترقية النظام سوف تصدر منصة Binance إعلاناً آخر تبلغ فيه المستخدم بأنها سوف تتيح حيزاً من الوقت مدته 30 دقيقة من أجل إلغاء الطلبات و معالجة عمليات الإيداع و السحب و إستخدام الوظائف الأخرى ذات الصلة بالحسابات قبل استئناف التداول .
يرجى ملاحظة الآتي : تستند مدة الـ ( 6 – 8 ) ساعات – المخصصة لعملية ترقية النظام – على أفضل تقدير لمنصة Binance و قد تختلف المدة عن ذلك . و كالمعتاد ، سوف تحافظ بينانس على إتصال منتظم مع عملائها بشأن التقدم المحرز في الترقية على قنوات وسائل الإعلام الإجتماعية المختلفة لديها .
و يمكنك أن تجد منصة Binance على :
Telegram : https://t.me/binanceexchange
Twitter : https://twitter.com/binance
Facebook : https://www.facebook.com/binance
Instagram : https://www.instagram.com/binanceexchange
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