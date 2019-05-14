منصة بلوكتشين الخاصة بشركة كاكاو الكورية الجنوبية العملاقة للإنترنت تنطلق في يونيو

تام شمس - الثلاثاء 14 مايو 2019 06:57 صباحاً - أعلنت شركة غراوند إكس، وهي ذراع بلوكتشين لشركة كاكاو كورب للإنترنت في كوريا الجنوبية، عن تاريخ إطلاق منصة بلوكتشين الخاصة بها، وذلك حسبما تنامى إلى علم مراسل كوينتيليغراف في مؤتمر كونسنسس ٢٠١٩ يوم ١٣ مايو.

ووفقًا للإعلان، سيتم إطلاق شبكة "كلايتن" الرئيسية في ٢٧ يونيو ٢٠١٩، ويُزعم أنها ستكون محركًا رئيسيًا لاعتماد بلوكتشين في البلاد. حيث تمتلك كاكاو حصة سوقية تبلغ ٩٦٪ في كوريا الجنوبية، مع وجود في خدمات الرسائل والألعاب والمحتوى والخدمات المالية وخدمات التنقل.

وقد أعلنت كاكاو عزمها على إطلاق منصة بلوكتشين في مارس الماضي، وأصدرت نسخة اختبار من "كلايتن" في أكتوبر. وتركز المنصة على التطبيقات اللامركزية (DApps). واعتبارًا من شهر أكتوبر من العام الماضي، كان المطورون يعملون مع حوالي عشرة شركاء محليين ودوليين لاختبار النظام الإيكولوجي الجديد.

وفي الآونة الأخيرة، كررت كاكاو طرحها الأولي للعملة الرقمية (ICO) لجمع ٩٠ مليون دولار إضافية لمشروع "كلايتن". وفي ديسمبر، أعلنت الشركة عن خطط لجمع ما مجموعه ٣٠٠ مليون دولار من خلال غراوند إكس لتطوير تكنها الأصلي.

كما يزعم أن كاكاو لديها خطط لإطلاق محفظة عملات مشفرة متكاملة في تطبيق المراسلة الخاص بها، كاكاو توك، عقب إصدار شبكة "كلايتن" الرئيسية، وذلك وفقًا للصحيفة الكورية الجنوبية Fnnews.