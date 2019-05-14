الرئيس التقني لـ “الترون” يقدم استقالته ويصرح: هذه الشبكة مركزية بالكامل

أعلن لوسيان تشن, الرئيس التقني السابق لـ “الترون” عن استقالته من المشروع عبر مدونة نشرها عبر حسابه وذكر فيها الأسباب الكامنة وراء استقالته المفاجئة.

ويعرف لوسيان تشن بأنه الرجل الأساسي خلف شبكة البلوكشين لـ “الترون“, واستقال من منصبه بعد سنتين من إدارته للجانب التقني في المشروع وذلك بسبب التناقضات والاختلافات بينه وبين الرئيس التنفيذي, جاستن صن, ولأن شبكة “الترون” لم تعد شبكة لامركزية بحسب تصريح لوسيان تشن.

قال لوسيان تشن: “بصفتي رجلاً تقنياً, أشعر بالحزن الشديد لأن شبكة الترون ابتعدت عن إيمانها بأهمية “اللامركزية للويب”…. حالياً شبكة الترون غير قادرة على استقبال تطبيقات الإنترنت الحقيقية بوضعها الحالي.”

وأضاف: “إن روح البلوكشين يرتكز على اللامركزية, في حين أن مشروع الترون مركزي.”

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وكشف لوسيان تشن إنه سيبني الآن مشروع جديد يتوافق مع رؤيته حول شبكات البلوكشين واللامركزية. وقد انتهى من كتابة ورقة العمل مع التركيز على “اللامركزية الحقيقية” مع آلية إجماع جديدة.

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