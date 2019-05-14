شركة الإلكترونيات الاستهلاكية العملاقة "إتش تي سي" تعلن عن عُقد بيتكوين كاملة على هاتف إكزودس ١إس الذكي

تام شمس - الثلاثاء 14 مايو 2019 03:00 صباحاً - أعلنت شركة هاي تك كمبيوتر (إتش تي سي) العملاقة للإلكترونيات الاستهلاكية عن قدرة امتلاك عقدة بيتكوين كاملة لهاتفها الذكي إكزودس ١إس في بيان صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف يوم ١١ مايو.

وفي البيان الصحفي، تدعي الشركة أن الإصدار الذي يركز على القيمة من الهاتف الذكي سيصدر في نهاية الربع الثالث من عام ٢٠١٩. وبناءً على الجيل الأول من هاتف بلوكتشين الذكي للشركة، إكزودس ١، تدعي إتش تي سي أنه سيكون أول هاتف ذكي يوفر قدرة عقدة كاملة.

حيث ينص البيان على أن الهاتف سيحتوي على سلسلة بلوكتشين بيتكوين الكاملة ويسمح بتجربة مستخدم غير قائمة على الثقة لأن "العقدة الكاملة هي الطريقة الوحيدة لاستخدام بيتكوين بطريقة خاصة تمامًا وأن العقد الكاملة ضرورية لتأمين مستقبل بيتكوين." وقد علق فيل تشن، الرئيس التنفيذي اللامركزي في إتش تي سي، على التطوير قائلًا:

"العقد الكاملة هي العنصر الأكثر أهمية في مرونة شبكة بيتكوين وقد قمنا بخفض العائق أمام أي شخص لتشغيل عقدة، [...] للمشاركة في شبكة بيتكوين عالمية تنشر المعاملات والكتل في كل مكان."

كما أصدرت الشركة مجموعة تطوير البرمجيات من محفظة الأجهزة زيون فولت لجميع المطورين على غيتهاب. وأخيرًا، سيشتمل الهاتف الذكي على عناصر واجهة تتعامل مع مستكشف بلوكتشين لإيثريوم (ETH) "إيثرسكان" ومحرك البحث الأوروبي كوانت Qwant ودعم توكنات ERC-٧٢١غير القابلة للتبديل المستندة إلى إيثريوم.