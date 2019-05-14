بيتكوين تكسر حاجز ٨٠٠٠ دولار لأول مرة منذ يوليو ٢٠١٨

تام شمس - الثلاثاء 14 مايو 2019 12:53 صباحاً - الإثنين ١٣ مايو - بعد اختراق قوي فوق مستوى ٧٤٠٠ دولار في وقت سابق من اليوم، كسرت عملة بيتكوين (BTC) حاجز ٨٠٠٠ دولار، مع إظهار أعلى ٢٠ عملة مشفرة لمؤشرات ارتفاع خضراء.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

ويتم تداول بيتكوين عند حوالي ٨٠١٣ دولارًا في وقت كتابة المقالة، بارتفاع يزيد عن ١٣٪ خلال اليوم. في حين تبلغ المكاسب الأسبوعية لبيتكوين الآن حوالي ٣٨,٨٨٪.

مخطط بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

شهدت إيثريوم (ETH) زيادة قدرها ٧,٥٧٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. حيث يتم تداول ثاني أكبر عملة مشفرة بسعر ٢٠٢,٦٥ دولار في وقت كتابة المقالة. ويظهر الرسم البياني الأسبوعي للعملة البديلة مكاسب بأكثر من ١٥٪.

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مخطط إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

تشهد ريبل (XRP) مكاسب يومية أقل نسبيًا، حيث ارتفعت بنسبة ٥,١٦٪ خلال اليوم لتتداول بالقرب من ٠,٣٢٧ دولار في وقت كتابة المقالة. وقد شهدت العملة البديلة قفزة إلى ٠,٣٣٥ دولار، مسجلةً أعلى مستوى أسبوعي لها. وخلال الأسبوع، ارتفعت ريبل بنسبة ٧,٩٤٪ متواضعة.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

وإلى جانب بيتكوين، سجلت سجلت بيتكوين كاش (BCH) وباينانس كوين (BNB) وأيوتا (MIOTA) وتيزوس (XTZ) وأونتولوجي (ONT) أيضًا مكاسب من رقمين، من ١٠٪ إلى ١٧٪، وفقًا لكوين ماركت كاب.

وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية لجميع العملات المشفرة حوالي ٢٣٤ مليار دولار في وقت كتابة المقالة - مرتفعةً من حوالي ٢٠٩ مليارات دولار في بداية اليوم.

مخطط إجمالي القيمة السوقية على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب