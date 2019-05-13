– منصة “باكت” تحدد الموعد الرسمي لإطلاق المنصة والسوق يتفاعل إيجابياً

بعد انتظار طويل…. أعلنت منصة باكت صباح اليوم أنها مستعدة لإطلاق منصة تداول البيتكوين بالعقود المستقبلية.

ونشرت منصة باكت في مدونة أنها ستطلق العقود المستقبلية المدعومة بوحدات البيتكوين (BTC) في الأشهر القليلة القادمة.

ووفقاً لتصريح رئيسها التنفيذي, كيلي لوفلر, سوف يتخذ منتج “باكت” شكلين وهما كالآتي:

عقود مستقبلية مقابل تسوية يومية

عقود آجلة شهرية

وبدأت المنصة في الاختبارات والتجارب للمنصة والتي تتوقع أن يتم إطلاقه إلى العامة في شهر يوليو القادم بعد التخلص من أي عيوب أو أخطاء في المنصة.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ منصة باكت, أن المنظمة عملت بشكل لصيق مع لجنة تداول السلع في الولايات المتحدة الأمريكية (CFTC), بالإضافة إلى أن المنصة تبذل قصارى جهدها لتلبية احتياجات السوق من الشفافية ووجود منتج متوافق مع اللوائح والتنظيمات.

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كما أشار الإعلان إلى أن منصة “باكت” استعانت بـ مارك دي انوزو, كمستشار عام لها, واستطاعت الاستفادة من خبرته في قوانين الأوراق المالية.

ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع قليلة من الكشف عن أن المنصة تعمل مع أحد البنوك الأمريكية الرئيسية لتأمين عملات البيتكوين وغيرها من المفاتيح الرقمية الخاصة, من خلال توزيع جغرافي معين.

موجة من الأخبار الإيجابية

يأتي هذا الخبر وسط موجة من الأخبار الإيجابية التي يشهدها سوق العملات الرقمية المشفرة. حيث قبل ساعات فقط, نشرنا في الخليج 365 عنوان : “رسميا… منصة Bitfinex تنجح في جمع مليار دولار وذلك لبيع عملة LEO الرقمية” وتفاعل سوق الكريبتو مع الخبر حيث ارتفع سعر البيتكوين بما يقارب 4 في المائة في دقائق معدودة واقترب من مستويات 8,000 دولار.

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