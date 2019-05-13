سعر عملة البيتكوين ينخفض بنسبة 6 % هل يعني ذلك هبوطه تحت سعر 6000 دولار

في الساعات الـ 24 الماضية وبعد ربح ومكاسب البيتكوين التي حققتها بنسبة 25٪ في الأيام السابقة ، انخفض سعر بيتكوين قليلا إلى حوالي 7،000 $ من ذروته عند 7500 $ وذلك بنسبة 6 في المائة تقريبا.

وتوقع العديد من المحللين الفنيين أن تصحيحا طفيفا سيحدث مع ارتفاع سعر بيتكوين من 5000 إلى 7500 دولار في إطار وقت قصير نسبيا مما يدل على حركة صعودية .

على الرغم من أن المؤشرات الفنية لعملة البيتكوين قد صورت حالات ذروة البيع بعد ارتفاعها القوي ، إلا أن زخم العملة الرقمية المهيمنة قد يتيح للأصل الحفاظ على اتجاهه الإيجابي على المدى القريب.

خلال حديثه في مقابلة مع CCN ، أوضح أحد متداولي العملات الرقمية المعروف لدى المجتمع بإسم “Satoshi Flipper” أنه من المعقول توقع استعادة عملة البيتكوين قليلاً في المدى القصير انطلاقًا من حركة تبلغ 2000 دولار في أقل من شهر.

لقد كنت صريحًا بكل تأكيد حول هبوط BTC ، لكنني لا أعتقد أنه سيكون تراجعًا بنسبة 30٪ أي ش شصارإلى مستوى 4 آلاف دولار و بمجرد تشكيل قمة أعتقد أننا سنحقق 10٪ على الأكثر ثم نستقر.

في 12 أيار (مايو) ، واجهت عملة البيتكوين عمليات بيع بنسبة ستة في المائة من 7500 دولار إلى 7000 دولار وعادت قليلاً إلى 7080 و لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان الهبوط الكامل للأصل قد انتهى ، لكن بعد تصحيح بسيط أضاف المتداول أن سوق العملات الرقمية البديلة (altcoin) من المرجح أن ينتعش.

هذا هو الوقت الذي سيكون لدينا فيه موسم عملات رقمية حقيقي يتوقعه الجميع وأشار إلى أنه عند الهبوط الفوري ، ستأخذ العملات الرقمية البديلة ضربة صغيرة ، ولكن عندما تستقر BTC جانبيًا ستنتعش بشكل كبير .

وقال أليكس كروغر ، محلل الأسواق العالمية ، إنه لا يتوقع أن يخضع البيتكوين لتصحيح قوي لأنه تجاوز مستوى المقاومة البالغ 7000 دولار بقوة ووصل في النهاية إلى قمة جديدة في 2019 عند 7585 دولار

بعد رؤية تصحيح فيوناتشي ، وهي حركة على المدى القريب ينظر إليها العديد من المتداولين على أنها خطوة مثالية إلى الوراء في إنشاء الأساسيات الضرورية للحركة الصعودية المحتملة التالية.

ساد التعقل أكثر من BTC بين عشية وضحاها ، تصحيح أقل بنسبة 11 ٪. تحرك الأمس فوق 7000 دولار قد بدأ في جعل الكثيرين يشك في أن التصحيح القوي سوف يحدث في أي وقت قريب وقال المحلل إن التحيزات المعرفية يمكن أن تؤثر علينا جميعًا.

مع وجود تصحيح كبير نسبيًا بالفعل ، لا يتوقع المحللون عمومًا انخفاضًا كبيرًا في سعر البيتكوين دون مستوى 6000 دولار.

في المرة الأخيرة ، كان BTC في ذروة الشراء بالنسبة لمؤشر (RSI) على الرسم البياني اليومي في 6 ديسمبر 2017 ، بسعر 13700 دولار وفي ذلك الوقت ، تبع ذلك تحرك مكافئ.

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ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أنه قبل تصحيح عملة البيتكوين يوم الأحد ، أظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) ظروف ذروة البيع.

مع وجود “عشر من المنصات الموثوقة” التي يمكن التحقق من حجمها الفوري اليومي من البيتكوين بأكثر من 1.8 مليار دولار والإهتمام بالعملات الرقمية ، بشكل عام في ازدياد فإن الحركة المثالية ل BTC ستكون صعوداً تدريجياً نحو مستويات المقاومة الرئيسية.

المصدر :CCN.COM

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