رسمياً… منصة Bitfinex تنجح في جمع مليار دولار لـ عملة LEO في 10 أيام

أعلن الرئيس التقني لـ منصة Bitfinex, أن المنصة نجحت في جمع ما مجموعة مليار دولار في عملية البيع الخاص لـ عملة LEO الرقمية.

إغلاق عملية البيع الخاص بعد جمع مليار دولار

حسب . @bitfinex is able to raise 1b USDt in 10 days, in a private sale. Private companies, giants in our industry and outside, made investments for > 100m each. A legion of inside and outside users made investments for > 1m each. — Paolo Ardoino (@paoloardoino) May 13, 2019 باولو اردوينو, الرئيس التقني في منصة Bitfinex, فإن المنصة الشهيرة استطاعت جمع مليار دولار في 10 أيام خلال عملية البيع الخاص.

وكشف المدير التقني أن عدد من الشركات استثمرت أكثر من 100 مليون دولار لكل منها, في حين أن الكثير من المستثمرين الآخرين استثمروا أكثر من مليون دولار لكل منهم في عملية استمرت لمدة 10 أيام.

كما ذكرنا سابقاً في الخليج 365, فإن منصة Bitfinex تنوي إطلاق عرض أولي للعملة الرقمية الخاصة بها (LEO) بهدف جمع مليار دولار.

وفي وقت لاحق, قامت المنصة بالكشف عن ورقة العمل الرسمية وبها تم شرح دور العملة والتطرق إلى نية المنصة إلى إعادة شراء هذه العملات الرقمية في وقت لاحق بهدف حرقها.

ومع ذلك, قال المدير التقني لـ منصة Bitfinex, “قد يكون هناك تخصيصاً لعدد بسيط لمشاركته مع صغار المستثمرين في وقت لاحق”, ملمحاً إلى أنه قد يكون هناك بيع عام للمجتمع.

تشكبك المجتمع

أحد الأشياء الأولى التي تركت انطباعاً حول تصريح المدير التقني لـ منصة Bitfinex, أن المنصة ذكرت أنها تنوي جمع هذه الاستثمارات بعملة الدولار الرقمي (USDT). ويبلغ إجمالي القيمة السوقية لـ USDT حالياً حوالي 2.8 مليار دولار, مما يشير إلى أن أكثر من 30 بالمائة منها ذهب مباشرة إلى اكتتاب Bitfinex.

وتحدث بهذا الشأن أحد محللي العملات الرقمية, Mati Greenspan, والذي قال: “تزعم منصة Bitfinex أنها جمعت بالفعل مليار دولار أمريكي من عملية البيع الخاص في 10 أيام, وذلك عبر عملة USDT الرقمية التي يبلغ حجمها السوقي 2.76 مليار دولار.”

وقام المدير التقني لـ منصة Bitfinex, بالرد سريعاً, مبيناً أنهم قبلوا أيضاً الدولار الأمريكي النقدي وأنه كان يجب أن يوضح أنه تم جمع المليار دولار مقابل الدولار الرقمي (USDT) و الدولار الأمريكي (USD).

ويأتي هذا الحدث بعد وقت قصير من تلقي منصة Bitfinex, أمر من المحكمة من قبل المدعي العام في نيويورك, والتي تتهم المنصة بالتستر عن خسائر بقيمة 850 مليون دولار من احتياطات شركة التيثر (Tether).

