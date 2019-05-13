عملاق التجارة الإلكترونية eBay سوف يقبل المدفوعات بالعملة الرقمية في المستقبل القريب

يستعد الموقع الأكبر و عملاق التجارة الإلكترونية eBay لدعم مدفوعات العملات الرقمية إذا كان من المتوقع تصديق الإعلانات الترويجية الجديدة.

تشير اللافتات التي تم رصدها في مؤتمر الإجماع في نيويورك ، إلى أن موقع eBay على وشك الدخول إلى ساحة العملة الرقمية فيما قد يكون إنجازًا مهما و كبيرا .

الصور التي تم تسريبها أولاً على قناة التليغرام Patrons The Moon ، لم يتم تأكيدها بعد بواسطة موقع eBay ولكن إذا كانت الإعلانات حقيقة فقد تفتح العملات الرقمية أمام 180 مليون مشتري نشط.

قد يتطلع سوق المزاد أيضًا إلى قبول المقتنيات الرقمية والتي اشتهرت بها Cryptokitties في أواخر عام 2017 ولقد أصبحت إمكانيات المقتنيات الرقمية حقيقية من قبل Ethereum

Cryptokitties

هو لعبة فيديو بلاسيشين والتي تسمح للاعبين لشراء، وجمع، سلالة وبيع القطط الافتراضية .

على الرغم من عدم وجود بيان رسمي حول كيفية خطط الدفع بالعملات الرقمية أو عن أي من العملات الرقمية ستاخذ حيزا في موقع eBay ، إلا أنه قد تم ربط السوق على نطاق واسع ببوابة دفع بيتكوين UTRUST.

حيث قد عينت UTRUst المدير التنفيذي السابق لشركتي eBay و PayPal “سانجا كون ” كنائبة الرئيس للشراكات العالمية في عام 2018 لذا فإن الشراكة بين UTRUST و eBay قد تكون محتملة .

خبرة سانجا في موقع eBay و PayPal يجعل منها الشخص المثالي للمساعدة في تبني بوابة الدفع UTRUSt ونحن نتوقع أن تكون سائق رئيسي يساهم في رفع العلامة التجارية في ساحة تجارة العملات الرقمية وبالتالي مستقبل صناعة المدفوعات عبر الإنترنت “.

كان لسوق التجارة الإلكترونية eBay إهتمام بمدفوعات العملات الرقمية منذ نهاية عام 2017 و كما ذكر موقع CCN الإخباري في ذلك الوقت ، قال نائب رئيس eBay Americas سكوت كاتلر إن الشركة تدرس بجدية إعتماد مدفوعات البيتكوين.

وقال كاتلر:

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“هذا إتجاه يتحدث عنه الجميع ولكن للأسف في eBay لا نقبل حاليًا عمل البيتكوين كطريقة للدفع ولكن لا زلنا ندرس الأمر بجدية لأن هذه العملات الرقمية أصبحت أكثر من وسيلة دفع رئيسية لكننا لم نصل إلى هذا الحد بعد .

الكشف المفاجئ لعملاق التجارة الإلكترونية ليس هو الخبر الرئيسي الوحيد في مؤتمر الإجماع فقد بدأت شركة مدفوعات العملات الرقمية في نيويورك Flexa العديد من الشراكات مع Starbucks ، و Nike ، و Bed ، و Bath ، و Beyond و في المؤتمر ستقوم الشركة الناشئة بإطلاق تطبيقها في حدث الإجماع والذي سيكون يوم الإثنين .

المصدر :CCN.com

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