منصة هوبي “Huobi” من منصات تداول العملات الرقمية المشفرة القديمة نسبيا. تم إنشاء المنصة في 2013 تتخذ من سنغافورة مقرا لها مؤخرا تم إعلانها كشركة كورية.

وصل مقدار التداول بها لغاية 1 مليار دولار يوميا في مارس 2018, وتوسع نشاط المنصة في مناطق مختلفة من العالم (كوريا الجنوبية، سنغافورة، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية…).

تعرف على تفاصيل الاكتتاب القادم على منصة هوبي “Huobi”

أعلنت منصة Huobi Prime عن مشروع اكتتاب جديد (الاكتتاب الثالث) في منصتها الجديدة منصة الاكتتابات وبيع عملات التوكن في عملية تعرف بالـ IEO.

المشروع الجديد يتمثل في مشروع طرح عملة ثابتة مع طموح بأن تصبح هذه العملة المستقرة عملة عالمية مخزنة للقيمة وتحمل شعار “مستقبل المال”.

“Reserve” هي مبادرة تقوم على انشاء خوارزمية لعملة ثابتة ومستقرة تعمل كوسيلة للدفع في الأسواق التي بها اضطرابات مالية.

العملة الثابتة الجديدة المقدمة من Reserve ستحمل الشعار “RSR” وهي اختصار لـ الحقوق الاحتياطية للعملة الثابتة.

تستمد العملة قيمتها من الدولار الاحتياطي الذي هو مساو في قيمته للدولار العادي (1:1), ومن المتوقع أن يتم طرح RSR للاكتتاب بحلول نهاية الشهر الجاري.

بالنسبة لعملية البيع والاكتتاب فستكون بشكل مباشر على منصة هوبي “Huobi” بالرغم من تشابه العملية مع طريقة عرض IEO, إلا أن DPO تحمل بعض الاختلافات، حيث ستطرح الرموز وبشكل مباشر لأفراد الجمهور دون تبادل نفسها (اكتتاب البيع).

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فيما يأمل جمهور العملات المشفرة بأن تكون عمليات البيع متوفرة حتى خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

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وتم الإعلان بأن عملة RSD ستصل لكل من فنزويلا وأنغولا اللتان تعانيان من تضخم مالي في عملتيهما.

صرح السيد “نيفان فريمان” مؤسس شريك لشركة “Reserve” بما يلي:

العالم في حاجة لعملة رقمية عالمية مستقرة تمنح الأفراد والشركات الاستقلالية وتحكم كامل في أموالهم. فنزويلا كمثال بحاجة ماسة لهذا الأمر. لهذا قمنا بمبادرتنا وبدأنا العمل في الوقت الحالي وهي مجرد البداية.

تأمل شركة Reserve بأن تصبح العملة وسيلة موثوقة للدفع باعتبارها عملة مشفرة بالاضافة إلى تمتعها بالسرعة وقلة تكاليف التحويلات المالية الخارجية.

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