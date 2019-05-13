منصة بينانس تحدد موعد لإعادة تشغيل المنصة وعودة عمليات الايداع والسحب

يتسائل العديد من مستخدمي ومتداولي العملات الرقمية المشفرة على منصة بينانس عن موعد عودة خيار الايداع والسحب.

إذ تم ايقافه في وقت سابق على خلفية قرصنة المنصة وسرقة 7000 وحدة بيتكوين أي ما يعادل (49 مليون دولار في الوقت الحالي).

اختراق منصة بينانس وسرقة 42 مليون دولار من عملات البيتكوين (BTC)

ليعلن السيد “Changpeng Zhao” المدير التنفيذي لمنصة بينانس عن موعد استئناف عمليات الايداع والسحب يوم الثلاثاء المقبل 15 مايو 2019.

حيث أُعلن عن ذلك في المدونة الرسمية لمنصة بينانس:

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تستمر جهود فريقنا بالعمل ليل نهار وحتى طيلة نهاية الأسبوع للقيام بالاصلاحات الشاملة لنظام المنصة. قمنا باضافة عدد كبير من ميزات الأمان المتقدمة، سنشارك بعض تفاصيلها في وقت لاحق. Advertisements نهدف لإستئناف عمليات الايداع والسحب يوم الثلاثاء المقبل دون تحديد الساعة وذلك متوقف على حسب كيفية سير عمليات الاختبار. ستتطلب هذه العملية وقف عمليات التداول مؤقتا. كما سنقوم بتحديث الموعد مرة أخرى بحلول الغد.

حاليا السحب والايداع في منصة بينانس متوقف ومشار أمام العملات المدعومة من طرف المنصة بكلمة “معلق”.

أعلنت منصة بينانس في وقت سابق أيضا عن احتمال استعمال شريحة USB للتحقق بخطوتين وذلك لرفع الأمان بشكل أكبر.

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